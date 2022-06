Solimut, une mutuelle solidaire

Lors de la signature d’une convention de partenariat entre l’Espace des Arts et Solimut Mutuelle visant à développer l’accès à la culture pour tous, nous avions rencontré la Présidente de Solimut Mutuelle et quelques-uns de ses représentants. Info-Chalon a souhaité en savoir plus, interview d' Hélène Gaufichon, Déléguée

Pouvez-vous nous présenter Solimut Mutuelle de France ?

Solimut est une mutuelle solidaire, qui contribue à la protection sociale de la population en proposant des complémentaires santé, des contrats de prévoyance, sans discrimination. Régi par le code de la Mutualité, c'est un organisme de personnes et non de capitaux, à but non lucratif : 0 dividende ; 0 actionnaire. Les excédents éventuels sont investis au bénéfice des adhérents.

Il s'agit ainsi d'un acteur engagé de l'Economie sociale et solidaire. La mutuelle fonctionne grâce aux salariés et est dirigée par des adhérents élus, avec conseil d'administration et assemblée générale. La mutuelle est ancienne. Elle est installée depuis de nombreuses années sur le territoire ; et sous cette appellation "Solimut" depuis 2015. Il y a 4 agences sur le département.

Elle porte un projet axé sur la solidarité et l'accès aux droits, dont celui à la santé évidemment en défendant une protection sociale de haut niveau accessible à tous. Elle lutte contre toute forme de discrimination, contre les inégalités sociales et sociétales.

Vous avez récemment signé une convention de partenariat avec l'Espace des Arts, comment avez-vous démarré cette collaboration et pourquoi ?

Nous avons la volonté de favoriser l'accès de nos adhérent.e.s à la Culture. Et localement, l'Espace des Arts est un lieu emblématique qui porte des valeurs similaires à celle de notre Mutuelle. Nous avons ainsi démarré cette convention, suite à des discussions fin 2021 avec le directeur de l'Espace des Arts.

Notre première action commune a été d'organiser un atelier cuisine au sein de l'Espace des Arts en février dernier. M. Royer, qui a eu connaissance des ateliers cuisine que nous organisons régulièrement sur le territoire depuis septembre 2021, a trouvé que cela pouvait être intéressant d'en organiser dans son théâtre. Cela permet d'ouvrir l'espace, de l'investir différemment et de lever certains freins d'accès à la culture, en créant des passerelles.

Notre mutuelle œuvre pour la santé de toutes et tous, en considérant la santé de façon globale. Nous menons de fait des actions sur tous les déterminants de santé, parmi lesquels l'éducation, le lien social, et la culture. La culture, l'art contribue au bien-être, à l'émancipation, à la santé de chacun.e

Quels sont les grands axes de cette convention ?

Notre convention pluriannuelle s'articule autour de la levée des freins d'accès à la culture, qu'ils soient financiers, culturels ou psychosociaux. Elle comporte donc des éléments financiers incitatifs et des éléments relevant de l'action culturelle.

On tente de répondre à notre mesure à cette question : comment faire pour que le plus grand nombre se permette d'aller au spectacle, de pouvoir rêver, s'émerveiller, s'interroger, de faire société et humanité.

Comment ce partenariat va t'il se matérialiser et à qui va-t-il bénéficier ?

ll y a l'axe autour des freins financiers qui se concrétise par la proposition d'offres incitatives : tarifs réduits pour les adhérents de la Mutuelle (sur présentation de leur carte) et "bons d'achat" utilisables à l’Espace des Arts offerts aux adhérents qui parrainent un nouvel adhérent.

Le deuxième axe concernant l'action culturelle, nous nous donnons la possibilité d'organiser conjointement au sein de l’Espace des Arts des actions spécifiques, telles que de nouveaux ateliers cuisine.

Cette convention comporte pour l'ensemble de ces actions des engagements liés à la communication et également une contribution financière de Solimut Mutuelle de France à l'Espace des Arts.

Propos recueillis par SBR / photo dans les locaux Solimut Mutuelle de France, 15 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône : Nathalie et Marie-Pierre, salariées Solimut Mutuelle, Hélène Gaufichon, Déléguée, Guy Tales, Délégué.