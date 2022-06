LEGISLATIVES - Un soutien de poids à la candidature Margueritte/Jarrot sur la 5e circonscription de Saône et Loire

Bénéficier du soutien du Ministre de l'Economie et des Finances par les temps qui courent, c'est sans doute un atout-maitre que le candidat de la majorité présidentielle a sorti à Chalon sur Saône. Face à Gilles Platret, dont la notoriété ne peut être remise en cause, Bruno Le Maire est venu rappeler le sens premier d'un mandat de parlementaire.

"C'est un excellent signe qui annonce la victoire de Louis et Marie-Claude les 12 et 19 juin" a lancé le Ministre. "Une victoire essentielle parce que vous avez la meilleure équipe. Une équipe paritaire et ce n'est pas le cas partout, et c'est essentiel. C'est une équipe complémentaire. C'est un technicien, un homme de dossier qui connaît parfaitement les enjeux économiques et industriels. C'est précieux pour vous d'avoir sur ce territoire quelqu'un qui maîtrise ces enjeux. C'es précieux pour vous d'avoir quelqu'un qui ne se contente pas de petites phrases à l'emporte-pièce ou d'écumer les plateaux télés pour incendier les uns et les autres mais qui a un esprit constructif, connaisseur, instruit pour vous aider concrètement dans votre vie quotidienne

"Préferez la compétence à la politique politicienne"

Sans jamais citer Gilles Platret, chacun aura bien compris que la cible du propos du Ministre de l'économie était le maire de Chalon-sur-Saône dont les prises de parole clivantes ne sont plus à démontrer. "C'est à mes yeux le mieux qualifier pour être le député de la circonscription".

Dénonçant ceux qui s'en prennent au "parachutage", "vous savez je l'ai bien connu dans l'Eure. J'ai été élu trois fois député de l'Eure avec 60 à 70 % des suffrages au 1er tour et c'est ce que je souhaite à Louis.

"Il fait une équipe exceptionnelle à Marie-Claude. Et je veux la remercier d'avoir accepté. Ca montre une vraie hauteur de vue, un sens de l'intérêt général, un vrai dévouement au service d'idées et de valeurs. Chacun sait le travail qu'elle a fait pour revitaliser Montceau, pour défendre les implantations industrielles, pour occuper des friches... Chacun connaît sa totale disponibilité. Je suis reconnaissant qu'elle ait accepté d'être la suppléante".

"Vous ne trouverez pas mieux comme équipe. Je souhaite une victoire éclatante à Louis et Marie-Claude. Il y a un enjeu national décisif, vous avez l'option France Insoumise, l'option du RN et l'option de la majorité présidentielle. Votez utile...Tous ceux qui crient qui vitupèrent, dans le fond, ce sont des gens qui ne croient pas en la France.Ils ont déjà capitulé, ici nous sommes des résistants, nous croyons en ses valeurs, en sa capacité d'inventivité, d'innovations, de nouvelles technologies et si vous voulez porter ces idées là, ne laissez pas la place à nos adversaires, mobilisez-vous pour ces élections !".

"Soyez combattifs, vous le devez à vous-même mais aussi à vos enfants et petits-enfants. Une campagne, c'est le moment de montrer ce qu'on a dans les tripes, montrez que vous avez le goût de la France.

La Capeb Saône et Loire n'a pas manqué d'interpeller le Ministre de l'Economie

L'opportunité était trop belle pour Pascal Fragassi, Vice-président de la CAPEB, pour interpeller le Ministre sur la fameuse TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation. "Je ne suis pas favorable à des baisses de TVA coputeuses pour les finances et qui ne vont pas toujours aux clients ni aux salariés. En revanche, qu'il faille regarder pour mieux repercuter l'explosion des prix. On a des instruments à disposition, je vous propose de partoicuper aux assises des entreprises du BTP que je tiendrai après les élections. La seule porte que je ferme c'est celle de la baisse de la TVA mais je vous garantis qu'on trouvera des solutions" a lancé Bruno le Maire.

Laurent Guillaumé