Point d’avancement des travaux de rénovation du réseau gaz rues du Béarn, de Normandie et de Cruzille à Châtenoy le Royal.

1ère phase début mai, le chantier a débuté par la jonction entre la rue du Béarn et la rue de Normandie et par la mise en place d’un réseau sécurisé provisoire (Sécuri Gaz) dans les rues du Béarn, de Normandie et du Poitou, ce qui représente 104 branchements individuels. La mise en place d’un tel dispositif permet aux intervenants de travailler en toute sécurité et pour les riverains la distribution de gaz n’est pas interrompue. Aux traversées de rues et d’entrées des véhicules dans les cours pavillonnaires le réseau provisoire hors sol est protégé par des pontets. Cette technique est une première en Saône et Loire et n’a été possible que par la configuration du quartier, il n’en sera pas de même pour la rue de Cruzille.

Une réunion d’avancement des travaux s’est tenue sur le terrain mardi 7 juin avec Pierre Loustau chargé d’affaires de GRDF, Armelle Goyard conseillère territoriale GRDF, Lucien Teixeira conducteur de travaux chez SBTP, Aurélie Depaix responsable QSE chez SBTP, Vincent Bergeret maire de la ville, conseiller départemental et Roland Bertin 1er adjoint.

L’optimisation du réseau gaz sur la ville de Châtenoy va permettre de faciliter l’arrivée du gaz vert, gaz produit dans les localités proches. 7 méthaniseurs seront en fonction d’ici 2024 et couvriront 13% des besoins du Grand Chalon en gaz vert. GRDF, avec ce gaz vert, veut œuvrer pour l’environnement.

La 2ème phase a débuté cette semaine et les travaux devraient s’achever début 2023 et le coût de la rénovation du réseau s’élève à 560 000 € et est entièrement supporté par GRDF.

C.Cléaux