Annonce de Gilles Platret - Les conseillers municipaux Rousselot-Pailley et De Carli s'étonnent du calendrier

Communiqué de presse

Nous sommes circonspects en découvrant l’annonce, à 4 jours du premier tour des élections législatives du candidat LR Gilles Platret, d’un « plan de lutte contre les effets de l’inflation sur les ménages les plus fragiles ».

Si nous approuvons des mesures de soutien aux ménages, nous sommes dubitatifs sur une décision prise à la hâte sans consultation des élus municipaux, et sans concertation à priori avec le Grand Chalon qui porte la compétence Solidarité et Insertion pour tous les habitants de notre territoire intercommunal. Cela démontre encore un manque de vision pour quelqu’un qui veut être député de la 5éme circonscription.

Lui qui a tant et tant critiqué le « quoi qu’il en coûte » du Président de la République au moment de la pandémie, qui a permis de sauver des centaines de milliers d’emplois en France et dans le Grand Chalon et donc de situations personnelles ou encore de différentes aides aux familles en cette période d’inflation, le voilà partisan de la distribution de chèques chalonnais.

Lui qui n’a de cesse de revendiquer son appartenance à sa famille politique LR, que doit-il penser de la déclaration de son secrétaire général Aurélien Pradié, il y a quelques semaines : « le gouvernement en fait assez pour dilapider les ressources économiques de notre pays, il y a une volonté de mettre des pansements sur des jambes de bois ». Des pansements qu’il qualifie de « pansements électoralistes »

Comme quoi, par-delà la prétention du candidat maire de Chalon à sortir sa baguette magique à quelques heures du scrutin législatif, il fait exactement ce que son parti et lui-même ont tant combattu.

Nous ne sommes pas dupes.



Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous