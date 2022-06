LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Pour Tristan Bathiard (PRG), "la NUPES est une union de façade qui donne l'illusion de l'unité et trompe l'électorat de Gauche"

Votre candidature apparaît comme un acte de séparatisme à gauche ? Quel est votre sentiment ?

ll ne s'agit pas de séparatisme mais de clarté politique basée sur des convictions.

La NUPES est une union de façade qui donne l'illusion de l'unité et trompe l'électorat de Gauche.( sciemment ou non). Qu'y a t il de commun sur l'Europe entre EELV et LFI? Entre la plupart des Socialistes et LFI? EELV et le PS sont-ils prêts à boycotter des traités européens? Ce serait surprenant et contradictoire avec leurs programmes. Quelle position ont-ils sur la laïcité ? Ce doit être à géométrie variable...

Sauver ainsi des circonscriptions? Probable ...mais quelle image cela donne de la politique et des convictions

Si l'on veut reconstruire une gauche de Gouvernement, il ne faut pas faire de promesses que l'on ne tiendra pas.

Il faut se battre sur ses convictions, ne pas surfer sur la vague.



Les miennes sont :

-le progrès social par la négociation et le compromis, pas par des lois autoritaires. Nous voulons une société apaisée, pas divisée.

-la laïcité telle qu'elle est dans la loi de 1905.

- la lutte contre le dérèglement climatique , le respect de l'équilibre de la nature.

- une Europe plus forte et plus politique. La construction d'une Europe politique et de la défense , avec la volonté de faire disparaître la règle de l'unanimité pour que l'Europe soit plus efficace.



Je suis certain que des socialistes et des écologistes partagent ces mêmes valeurs.

La participation à ce scrutin s’annonce catastrophique, quel message adressez-vous aux électeurs ?

"Aux électeurs qui ne veulent pas aller voter je dis qu'ils ont tort, que le premier geste d'un citoyen c'est d'aller voter. Comment ensuite critiquer si l'on n'a pas participé? Le peuple fait-il sécession ou chacun est-il indifférent à ce qui se passe? Certains sont morts pour avoir le droit de vote".

Les sujets sociaux ne manquent pas alors que tous les Français ont en tête le pouvoir d’achat. Comment jugez vous les mesures mises en place par le gouvernement et celles annoncées ?

"Les mesures prises récemment par le Gouvernement sont un peu "un pansement sur une jambe de bois", qui donnent l'impression d'électoralisme à la veille de ces législatives, comme l'annonce par Mme Borne d'une aide à la rentrée pour les plus modestes.

On ne peut en revanche pas faire de promesses qui seraient difficilement tenables, par exemple une augmentation du SMIC à 1500 euros net par mois. Elle doit être considérée avec prudence. Une augmentation oui, mais par la négociation avec les partenaires sociaux.

Il nous faudra tenir compte de notre situation économique actuelle après deux années de COVID ( dont on ne sait pas ce qu'il va devenir..) du conflit en Ukraine et de l'inflation. Quand on est élu, il faut savoir être pragmatique et tendre vers son idéal. Comme le disait Michel Crépeau "Avoir les pieds par terre et le coeur dans les étoiles".