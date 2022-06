Du 14 au 28 juin, le Crédit Mutuel de Saint-Marcel s'associe aux commerçants pour vous offrir des bons plans

Du 14 au 28 juin, une vingtaine de commerçants s'associe à l'agence du Crédit Mutuel de Saint-Marcel pour vous offrir 2000 euros en bons d'achats. Des tickets seront à gratter chez les commerçants afin de gagner des bons d'achats de de 5€, 10€ ou 20€ et des surprises. Vous êtes conviés à vous rendre au Crédit Mutuel de Saint-Marcel jusqu'au 28 juin pour récupérer les bons d’achat gagnés ou la surprise, et surtout pour participer au tirage au sort et gagner 500€ de bons d’achats supplémentaires. Les bons d'achats ainsi offerts seront à dépenser jusqu'au 31 décembre de l'année en cours chez les partenaires.