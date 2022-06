Législatives 2022 : Nathalie Szych, candidat du parti Les Patriotes dans la 4ème circonscription de Saône-et-Loire

Lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Nathalie Szych portera les couleurs du parti Les Patriotes dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire. Plus de détails avec Info Chalon.

Nathalie Szych, 55 ans, secrétaire médicale, se présente aux élections législatives sous l'étiquette du parti Les Patriotes, le parti de Florian Philippot, avec le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France (DLF), dans la 4ème circonscription de Saône-et-Loire, qui réunit les cantons de Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Nord, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Sennecey-le-Grand et Tournus.

Originaire de Saint-Rémy, c'est la seconde fois qu'elle est candidate à la députation mais la 1ère fois sur la 4ème circonscription de Saône-et-Loire.

«Je me présente afin de porter le projet plein de sens et de vérité qu'apporte Les Patriotes et notre président Florian Philippot. Une personne qui se distingue par ses fortes convictions et son engagement politique lors des élections mais aussi dans la rue depuis de nombreux mois. D'abord aux côtés des Gilets Jaunes et puis pour défendre la Liberté contre la politique sanitaire dictatoriale et immonde du gouvernement Castex après l'adoption des laissez-passer sanitaire puis vaccinal. D'ailleurs, Les Patriotes 71 ont toujours soutenu à Chalon-sur-Saône les citoyens qui luttent depuis des mois contre ces dispositifs liberticides», nous explique la candidate.

Avec son suppléant Claude Michaud, ils défendent un programme marqué par des thématiques prioritaires comme la liberté sans condition, la souveraineté retrouvée et le retour à la vraie démocratie.

• La liberté sans condition : «Cela passe par l'abrogation pure et simple des pass et le refus de l'obligation vaccinale. En effet, ceux-ci n'ont jamais été mis en place pour des raisons sanitaires mais évidemment pour des raisons politiques et pour le contrôle de la population. N'oublions pas que Jean Castex et Gérald Darmanin ont autorisé la création d'un moyen d'identification électronique dénommé "Service de garantie de l'identité numérique". Nous ne voulons pas d'un éventuel crédit social à la chinoise ici. Je me battrai à l'Assemblée Nationale pour la Liberté de chaque citoyen français.

Évidemment, je demanderai sans relâche la réintégration du personnel soignant suspendu c'est-à-dire au minimum 15 000 femmes et hommes, des infirmiers, des médecins, des pompiers, que nous applaudissions tous comme des héros à 20 heures, en 2020. Aussi, je demanderai la réparation des dommages psychologiques et financiers. Maintenant, que nous savons que la vaccination contre le Covid-19 n'empêche ni la contamination ni la transmission et que notre système de santé se meurt, il est temps que cela cesse…».

• La souveraineté retrouvée : «Comme le disait Marie-France Garaud," pour qu'un État soit souverain, il faut qu'il dispose de quatre pouvoirs : battre monnaie, faire les lois, rendre la justice et décider de la paix ou de la guerre". Je ne veux pas mentir à mes futurs administrés. Aujourd’hui, si nous ne sortons pas de l'UE et de l'OTAN, nous ne serons jamais souverains puisque ces quatre pouvoirs sont dans la main de l'UE. Je me tiendrai à la disposition de chaque citoyen afin de développer, faits à l’appui, ce point complexe car la politique médiatique de la peur annonce le contraire.

Nous pourrons ainsi, défendre notre pouvoir d'achat, l'écologie par le localisme et la fin des traités de libre-échange illogiques tel que le Mercosur, revenir à la retraite à 60 ans car oui nous en avons les moyens, réduire l'immigration massive et incontrôlée, autrement dit CHOISIR comme le fait 90% des nations du globe et enfin défendre notre indépendance énergétique en s'appuyant sur le mixte énergétique dont le nucléaire. Concernant le gaz, je rappellerai que nous ne sommes dépendant de la Russie qu’à hauteur de 16%».

• Le retour à la vraie démocratie : «En commençant par proposer l'inéligibilité à vie des élus condamnés pour corruption. Puis en simplifiant le recours au RIC dès 500 000 signatures de citoyen et pour tout projet de loi. Cela tranchera avec le non-respect du choix des électeurs sur le référendum de 2005 concernant la Constitution européenne. Je plébisciterai aussi la proportionnelle intégrale à chaque scrutin pour plus de représentativité. Et comme le désirent massivement les français, la reconnaissance du vote blanc».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati