C’est parti pour la 6e édition du Salon du Livre jeunesse !

La 6e édition du livre jeunesse a ouvert ses portes vendredi matin à 9h00. L’inauguration a eu lieu en présence de la Sénatrice Marie Mercier, de Fabienne Saint-Arroman représentant Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et de Christian Wagener, représentant Le Comité des Foires. De très nombreux élus étaient également présents pour l’occasion.

Organisé sur 3 jours, du 10 au 12 juin, Bénédicte Mosnier a rappelé que cet événement était co-organisé par le Comité des Foires et Salons, les Editions Eveil et Découvertes, la ville de Chalon-sur-Saône, porté par la Bibliothèque municipale, et en partenariat avec le Grand Chalon. Cette première journée était réservée aux scolaires et ce sont 1100 enfants (50 classes) qui étaient attendus ce vendredi, « soit 300 élèves de plus que la dernière édition », a souligné Bénédicte Mosnier.

Une quarantaine d’éditeurs, dont 14 de Bourgogne Franche-Comté, sont présents ainsi que les librairies chalonnaises : La Mandragore, Develay, L’Antre des Bulles et la FNAC. A leurs côtés, une trentaine d’auteurs et illustrateurs viendront à la rencontre des lecteurs dans le cadre d’animations ou de dédicaces. Le service Petite Enfance du Grand Chalon anime pour les enfants de 0 à 3 un espace bébé ‘Au petit lecteur’ avec de nombreuses animations ( Programmation en continu. : vendredi-samedi – dimanche).

Bénédicte Mosnier a également remercié lors de son discours les partenaires du Salon : la Mairie de Chalon, le Grand Chalon, la Région Bourgogne Franche-Comté, le Département de Saône-et-Loire & la BDSL, la DRAC, le Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel Enseignant, la SNCF, La Meulière, Doudou Dragées, Kangourou Kids, l’Hôtel KYRIAD, l’Agence Livre et Lecture, les librairies chalonnaises. Les discours de Fabienne Saint-Arroman, Gilles Platret et Marie Mercier, ont fait suite.

De très nombreuses animations et ateliers auront lieu durant ces trois jours. 4 expositions sont également à voir ’des signes et moi’, de la Bibliothèque de Saône-et-Loire, ‘La grosse expo de Boris’, en présence de l’auteur Mathis, ‘A plein page’ de l’illustrateur Antoine Guilloppé et une exposition intéractive ‘La cour des contes’. "Les Bibliothèques de Chalon-sur -Saône, Châtenoy-le-Royal, Sevrey, Varennes le Grand avec la Bibliothèque Départemental de Saône et Loire aménagent un espace des bibliothèques : espace de détente en autonomie pour s’installer et lire en famille, animations. Le salon accueille également des spectacles dans un grand espace scénique spécialement aménagé : les visiteurs pourront découvrir les spectacles le matin pour les tout-petits et l’après-midi pour les plus grands. "

SBR