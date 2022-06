L'Asprenaut Chalon vous donne rendez-vous ce samedi au lac des Près Saint Jean pour une journée nettoyage

L’As Pre Naut de Chalon sur Saône, en partenariat avec la ville de Chalon et le Grand Chalon, organise la préservation du milieu naturel aquatique au lac Près St Jean de 10h00 à 16h00.



Au programme :

Nettoyage des profondeurs du Lac par les plongeurs du club As Pre Naut de CHALON

Nettoyage des abords du lac par les adhérents du club, parents et accompagnants mais aussi ouvert aux bénévoles qui souhaitent aider à l’opération

Exposition au bord du lac surtout dédiée aux plus jeunes sur le milieu aquatique, sa richesse et son fonctionnement et sa fragilité : exposition préparée par la section jeunes du club ASPRENAUT CHALON



Cette manifestation entre dans le cadre des manifestations de la Fédération Française d'Etudes et Sports Sous-Marins subventionnées par l’Agence Nationale du Sport pour favoriser la pratique respectueuse du milieu aquatique de ses adhérents. Elle bénéficie aussi du soutien logistique de la ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon.



L’As Pre Naut a concrétisé au total 5 actions pour les deux dernières années :

1) S’ouvrir au plus grand nombre, promouvoir la mixité et rajeunir notre fédération

Capter de nouveaux publics et développer l’adhésion

2) Inciter les jeunes de 16 à 25 ans à se former aux fonctions d’initiateur, de moniteur, d’entraineur, de juge ou d’arbitre



3) Organiser des stages de perfectionnement et d’entrainement (toutes disciplines)

Alimenter la relève des encadrants GP et monitorat

4) Contribuer à la connaissance des écosystèmes et au maintien du bon état écologique

5) préservation du milieu naturel aquatique au lac Près St Jean

Nous vous attendons impatiemment pour cette action « Geste éco-responsable »