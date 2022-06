Les Terrasses de Dracy sont de retour!

Après deux années sans, pour cause de COVID et de météo défavorable, la 7ème édition des Terrasses de Dracy a débuté hier soir.

Les dracysiens ont répondu présents pour la première manche de la 7ème édition des Terrasses de Dracy, qui s'est déroulée hier soir dans l'espace bucolique de la Place de la mairie.

Cette 7ème édition a été ouverte par le duo musical Nat et Tof, avec Nat au chant et à la guitare basse, et Tof au chant, à la guitare et aux percussions. Le couple dijonnais a proposé aux 200 personnes présentes un répertoire très varié, qui a compté autant de standards de la musique ( Nirvana, The Rolling Stones, ...) que d'artistes modernes (Madonna, Julien Doré, Stromae,,..).

Habitués des Terrasses, Les « Mamours » de Saint-Germain-du-Plain étaient présents pour assurer la partie restauration et buvette, le tout sous une météo radieuse.

Comme c'est le cas depuis 2014, date de la création de cette manifestation, et sauf intempéries, les Terrasses de Dracy se dérouleront sur 3 vendredis successifs. Ainsi, vendredi prochain, les dracysiens pourront danser au son de la musique proposée par Joëlle est son orchestre. Et le 24 juin, ce sera au tour de Bluestorm trio, d'animer la place de la Mairie dracysienne.

En pratique :