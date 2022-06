Les trompes du Val d'Or donneront un concert de trompes de chasse, organisé par les Amis de l’église Saint Just, au profit de l'église Saint-Just de Fontaines le vendredi 17 juin à 20h00.

Les trompes du Val d’Or, une ancienne association de sonneurs locale regroupant des musiciens de Saône et Loire et de Côte-d’Or.

Créée dans les années 1990 par des sonneurs de Mercurey, cette association s’éteindra au fil des années.

Sous l’impulsion de Patrick Duvernay de Rully (neveu d’un des fondateurs) et de Didier Ferney de Mercurey, une école de trompe de chasse sera ouverte au CIFA Jean Lameloise de Mercurey. Suite à la pandémie du COVID, cette activité est en sommeil. Ensuite Patrick Duvernay et Didier Ferney aidés de Pierre Chevaux ont décidé de faire revivre cette ancienne association de sonneurs de trompes du Val d’Or, avec l’aide de passionnés ayant sonné ou sonnant encore dans des sociétés réputées comme le Débuché de Bourgogne, la Diane Bressane, etc. Messieurs Duvernay, Chevaux et Ferney, sont respectivement président, vice-président et trésorier. Le siège social est à Mercurey.

« Les sonneurs sont issus de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or. Ils participent à des messes de Saint Hubert, dans les églises comme Rully, à des mariages et à diverses manifestations. Au moment où l'église s'est délivrée des échafaudages pour se dévoiler telle qu'elle apparaitra aux futures générations, Les Amis de l'église Saint-Just organisent un concert au profit de l'église Saint-Just de Fontaines le vendredi 17 juin à 20h00 » explique Christian Bottussi des Amis de l’église de Saint Just.

C.Cléaux