Un épisode orageux annoncé en Saône et Loire ce dimanche soir

On est parti pour une semaine caniculaire, avec des températures qui franchiront les 35°c, pour être à son paroxysme pour la journée de samedi prochain. En attendant, ce dimanche soir, un épisode orageux traversera la Saône et Loire et le Sud Côte d'Or (lire www.info-beaune.com) vers 22h et 23h. On croise les doigts pour se contenter juste d'averses orageuses. Et après, préparez-vous pour traverser la semaine qui s'annonce... jusqu'au prochain épisode orageux annoncé pour dimanche prochain.

