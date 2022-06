Au programme de la matinée d’animation des sapeurs pompiers de Crissey et Gergy : entre découverte, convivialité mais surtout … réactivité !

Sur la place de la salle des fêtes ce dimanche matin à Crissey, les sapeurs-pompiers volontaires des communes de Crissey et de Gergy organisaient un événement de démonstrations afin de faire découvrir leurs activités et recruter de nouveaux pompiers volontaires.

Une bonne occasion aussi de rencontrer les habitants de leur commune et de montrer leur fierté de faire partie de cette grande famille des pompiers volontaires de Saône et Loire.

Le programme a démarré à 8h30 avec les jeunes sapeurs-pompiers par la simulation d’un départ de feu où les participants ont pu notamment observer le maniement des lances à incendie.



Ensuite, entre deux exercices de démonstration, les habitants ont eu la possibilité de se désaltérer à la buvette mise en place par les pompiers où tous les bénéfices récoltés seront reversés à l’Oeuvre des pupilles des pompiers.

Les bénévoles de l’Amicale inter villages des donneurs de sang (Crissey-Lessard-Sassenay-Virey) avaient également un stand afin de sensibiliser sur le don. Le prochain rendez-vous de collecte aura d’ailleurs lieu les 4 et 5 juillet prochains à Crissey de 8h à 12h30.



A 10h20, alors que les sapeurs-pompiers se préparaient au second exercice de démonstration qui devait démarrer dix minutes plus tard, changement de programme : un accident de la route à Gergy appelle trois sapeurs qui partent immédiatement sur les lieux avec le Véhicule de Première Intervention (VPI).

« C’est surtout ça la vie de sapeurs-pompiers volontaires » nous confie alors Boris Benabdelli, Adjudant-Chef et chef de centre de la caserne de Crissey.

La réactivité est alors immédiate : « Au lieu d’utiliser le VPI pour la démonstration, nous allons finalement utiliser le Véhicule de Secours aux victimes (VSAV) »

« Il s’agit d’un jeune homme en trottinette percuté par une voiture » entend-on au micro du chef de centre qui se préparait à conduire l’exercice de simulation, mais là encore, une nouvelle alerte : trois autres sapeurs doivent quitter les lieux en urgence avec le VSAV pour prêter main forte à leurs collègues partis plus tôt.

Cette fois, pas de solution de repli, la démonstration prévue est malheureusement annulée.

Les participants ont pu, à la place, assister en direct à l’extrême réactivité des sapeurs-pompiers du nord de l’agglomération chalonnaise.

"Le second but de cette manifestation était aussi de recruter de nouveaux sapeurs-pompiers pour les casernes de Crissey et Gergy", a confié à Info-Chalon Damien-Marie Giraud, adjoint au chef de centre de Gergy.

NDLR : Boris Benabdelli devait également participer à l’interview mais alors que nous allions commencer, il a été appelé à son tour par le serveur pour se rendre en intervention dans une commune voisine.

Qu’aimeriez-vous dire aujourd’hui aux citoyens qui hésitent à vous rejoindre ?

Damien-Marie Giraud : « Pourquoi pas vous ? Les gens en général ont des idées reçues de la fonction de sapeurs-pompiers volontaires mais quasiment tout le monde peut nous rejoindre ! La qualité principale attendue est simplement l’engagement ! »

Je suis une femme ou bien je suis une personne plus âgée, Sapeur-Pompier Volontaire ce n’est pas vraiment fait pour moi, non ?

« Pas du tout ! La fonction est ouverte aux femmes au même titre que les hommes, âgés de 18 à 55 ans. D’ailleurs 18% de nos sapeurs-pompiers sont des femmes. »

Le métier de pompier volontaire c’est trop physique et trop difficile ?

« Nous avons un parcours de formation qui s’adapte à chacun et concernant la condition physique c’est encore une idée reçue, le travail d’équipe est notre force et nous répartissons nos équipes en fonction de leurs compétences. »

Enfin, le métier de pompier volontaire me semble beaucoup trop contraignant ?

« Encore une fois c’est une vision erronée de la situation réelle. Nous faisons en sorte que les vies professionnelles et familiales de nos engagés soient préservées. Bien sûr cela demande de l’engagement mais les plannings et les obligations de chacun sont parfaitement compatibles avec l’organisation possible d’un sapeur-pompier volontaire. Le principal c’est l’envie d’œuvrer pour le bien-être des autres. »

Tant d’informations pour ne plus hésiter et asseoir votre soif d’œuvrer pour les autres en rejoignant la belle famille des sapeurs-pompiers volontaires qui a, une fois de plus ce dimanche matin, su démontrer son bel engagement et sa parfaite organisation pour venir en aide à nos concitoyens.



Pour plus de renseignements, contactez :

Boris Benabdelli

Adjudant-Chef des pompiers de Crissey

06.03.41.86.06



Ou rendez vous directement dans la caserne de votre commune ou le cas échéant des communes avoisinantes le dimanche matin entre 10h et 12h.



Pour plus d’infos sur le don du sang ou pour prendre directement rendez-vous:



https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Ou contactez Danielle Begonin

Présidente de L’amicale

Au 0624368908



Amandine Cerrone