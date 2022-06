L’Ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté s’est réuni vendredi 10 juin au CNAREP (Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public) à Chalon-sur-Saône pour sa réunion annuelle.

A cette occasion, il a lancé la 1re édition de ‘Fête le mur ! Célébrons l’architecture !’ qui s’est déroulée de 18h30 à 21h30, l’objectif étant « de rassembler élus, architectes et habitants afin de sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux que représente l’architecture aujourd’hui. » Ainsi, « Mieux loger, concevoir des bâtiments plus sobres en énergie, rénover dans le respect du patrimoine ou réinventer autour de l’existant sont autant de sujets d’échange qui ont été abordés de façon conviviale* ».

La fanfare du Contrevent a accompagné les participants lors d’une balade musicale allant du parvis du CNAREP à l’Espace des Arts où Nicolas Royer, son Directeur et Sébastien Martin, Président du Grand Chalon ont pris la parole. Une visite commentée de la Scène nationale Chalon-sur-Saône a eu lieu et la soirée s’est terminée par un verre de l’amitié sur le parvis de l’Espace des Arts.

SBR

*Communiqué de presse Service communication Ordre des architectes BFC