Jeudi 7 juillet : Le grand RICHARD BONA à Jazz Couches avec Alfredo Rodriguez et Michael Olivera : un événement !

Ce trio est presqu’aussi new-yorkais qu’afro-cubain. Leur travail en studio avec le grand Quincy Jones (producteur de Michael Jackson) en dit long sur le calibre de cette formation. En effet, si la musique qui réunit le bassiste, le pianiste et le batteur a des accents de terres natales, Cameroun pour Richard Bona, Cuba pour Alfredo Rodriguez et Michael Olivera, il faut compter avec bien d’autres chemins qu’ont empruntés ceux-ci.

Jazz, bossa, pop music, afro-beat, chants traditionnels, funk, flamenco, musique indienne, Bach, Piazzolla : touches fugaces ou explicites, improvisations, chant, groove... Ce qui se rencontre, ce qui interfère, ce qui s’enfuit, se rappelle, se rêve et se danse.



