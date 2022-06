e-magine a ouvert ses portes à Chalon-sur-Saône

Ouvert depuis samedi 4 juin, ce centre expert créé par Sandrine Martin propose épilation définitive par laser diode et électrolyse, traitement de la peau avec parcours de soins BDR et amincissement localisé par le froid avec de la cryolipolyse.

Situé 7 rue de la Banque, la décoration de ce lieu a été confiée à Leslie Saada : résultat époustouflant, vous allez adorer prendre soin de vous dans ce centre qui allie nouvelles technologies et ambiance très cocooning. Aux manettes d’e-magine, Sandrine Martin - forte de ses années d’expérience à Châtillon-sur-Chalaronne avec son centre ‘Relooking Beauté Minceur’ - vous ouvre les portes d’un tout nouveau concept sur Chalon-sur-Saône : ‘e-magine’. Avec son époux qui l’a aidée à créer ce lieu d’exception et qui prend part également à l'aventure, ce nouvel espace en plein cœur de ville saura vous séduire.

Entourée de Bettina et Charlène, tous les soins experts sont proposés après bilan diagnostic. Concernant le laser diode, l’avis d’un médecin via une téléconsultation est demandé afin de valider le protocole. Trouvez la meilleure solution pour votre épilation définitive, par zone ou poil par poil. « Tout type de peau et de poil peuvent être traités », nous expliquent Bettina et Charlène, « En ce qui concerne la cryolipolyse, il s’agit de travailler zone par zone afin de détruire les cellules grasses […] Concernant les soins de la peau, les clients pourront utiliser, ici, les masques LED par exemple … »

« Nous travaillons uniquement sur des problématiques », nous informe Sandrine Martin. « C’est pourquoi tous les soins proposés par e-magine sont hyper-spécialisés. Nous sommes un centre expert présentant de nouvelles technologies et pour résumer sur 3 thématiques : l’épilation définitive, l’amincissement localisé par le froid et en traitements cutanés ; tout cela se fait après un bilan diagnostic ».

e-magine, la clinic esthétic, 7 rue de la Banque à Chalon-sur-Saône. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h. Tél. 03 85 92 19 17

SBR