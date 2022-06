AVIS DE DECES - Monsieur Roger POURPRIX

CHALON-SUR-SAÔNE



Chantal et Claude MENNELLA,

Christian et Simone POURPRIX,

Brigitte et Michel (†) MAROT,

Sylvie et Philippe BRUNIER-COULIN,

ses enfants et leurs conjoints ;

Aurore et Guillaume,

Anne-Claire et Guillaume, Alice et Lucas,

Nathalie et Didier,

Wendy et Cendrine,

Noémie et Romain,

Virginie et Nicolas,

Delphine et Julien,

Jérémy et Anaïs,

Mathilde et Julien,

Margaux et Thibault,

ses petits-enfants ;

Augustin, Gaspard, Chloé, Oscar, Jeanne, Mathis, Melyana, Maelya, Roméo, Sophia, Lucas, Gabriel, Alice, Raphaëlle, Juliette, Arthur, Emile, Paul, Martin, Alexie,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roger POURPRIX

Retraité de la SEVA

survenu le samedi 11 juin 2022, à l'âge de 92 ans.

La cérémonie civile sera

célébrée le jeudi 16 juin 2022, à 13h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Il a rejoint son épouse,

Denise

décédée en 2005.