AVIS DE DECES - Monsieur Emmanuel PALANCHON

LANS



Yvette Palanchon,

son épouse ;

Nadine et Patrice,

Eric et Martine,

Philippe et Josiane,

Laurent et Sandrine,

ses enfants ;

Anouk, Justine et Aissam, Noé, Mégane, Colin, Eva, Léonie, Hugo, Nathan,

ses petits-enfants adorés ;

Soulaym, Aliya,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

Yves, son frère ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Emmanuel PALANCHON

dit « Manu »

survenu dans sa 85e année.

Ses obsèques civiles auront lieu jeudi 16 juin, à

11h15, en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Manu repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie le Personnel du service Néphrologie du C.H. W Morey pour sa gentillesse, son dévouement, sa prévenance et sa bienveillance ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.