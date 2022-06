Festival Bodeg’Arts : un week-end festif à ne pas manquer les 25 et 26 juin 2022

La pression monte sur le terrain, comme dans les futs !…. Le festival Bodeg’Art 2022 approche à grands pas et dans une semaine (presque) les structures et les bénévoles vont investir le stade Emile Guenot pour faire sortir de terre le festival Bodeg'arts 2022.

A peine le temps de se remettre de la fête de la musique (mardi 21 juin), d’endosser la tenue de la tenue d'installateur et tout le monde sera au travail (début du montage pour les bénévoles à partir du jeudi 23), le mercredi 22 ce sont les ouvriers du chapiteau qui s'occupent d'une partie du montage. Plusieurs jours de préparation pour que tout soit prêt pour l'ouverture des portes au public le samedi 25 juin à 16h.

Deux jours de fête

Des l'ouverture, il sera possible de déambuler sur tout le site et découvrir le marché artisanal et produits locaux, des activités pour enfants (château gonflable, jeux en bois, pêche à la ligne), le tout sous les notes de groupes musicaux qui animeront tout le week-end.

Vers 18 h, le samedi (suivant la météo), les visiteurs pourront prendre un peu de hauteur pour découvrir le festival depuis le ciel avec des vols captifs en montgolfière.

Samedi en soirée et sans doute tard dans la nuit …., le public pourra profiter des différents groupes qui se produiront sous chapiteau (réservation obligatoire au 06.81.02.35.52) et de la nocturne du marché artisanal. La température va sans aucun doute monter sous le chapiteau et l’organisation compte sur le public présent pour ramener les ambiances "Feria du sud Ouest" dans l'ouest chalonnais.

Deux innovations

Dimanche 26 juin, une innovation avec le "festi barbec". Le principe est simple, il suffit d’arriver à partir de 10h, d’amener ses salades et grillades à faire cuire et les musiciens de la Banda Desperados s'occupent de l'apéro, de la buvette et des barbecues. Le tout en profitant toujours de la musique et des différentes activités.

Deuxième nouveauté, parce que le rugby aime aussi faire la fête. Parce que le rugby et la Banda Desperados sont dans cet esprit de partage de musique festive, le Chatenoy Rugby Club animera Bodeg’Arts le dimanche après-midi du 26 juin 2022 avec un Tournoi Rugby à 5 ou à 7 sur l’espace de verdure attenant au chapiteau.

Alors n’hésitez pas, venez profiter de tout ça jusqu'à la clôture du festival le dimanche 26 juin à 17h.

JC Reynaud