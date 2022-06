LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire, Hervé Dumaine vote Margueritte dimanche prochain...

Le maire-adjoint de Chalon-sur-Saône sort de sa réserve et appelle à voter sans ambiguïté Louis Margueritte, le candidat de la majorité présidentielle, dimanche prochain.

A l'instar de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Hervé Dumaine, maire-adjoint de Chalon sur Saône a souhaité lui aussi annoncer son appel à voter Louis Margueritte en vue du deuxième tour des législatives. Même s'il réfute tout soutien à la Macronie, "c'est une décision républicaine et il appartient à chacun d'assumer sa part de responsabilité face au risque Mélenchon. Il était important que je me positionne et que je le fasse savoir" a confié Hervé Dumaine, dénonçant à demi-mot "le non-choix du vote blanc face aux risques qui pèsent sur la France".

L.G