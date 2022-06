La production Made in Autun de Simply Sweet a le vent en poupe

Céline et Frédéric poursuivent leur bonhomme de chemin. Ce sont désormais plus de 40 points de vente qui accueillent leur gamme de produit.

So' Crêpes! au 39 place du Champ de Mars à Autun, ça vous dit quelque chose ? On connaissait la créperie mais sans doute un peu moins toute l'activité qui s'est développée autour des pâtes à tartiner et autres caramels, concoctés par Céline et Frédéric. L'enseigne Autunoise, ouverte depuis 9 ans, a trouvé sa vitesse de croisière, en proposant ses produits artisanaux, bien au-delà des limites du Champ de Mars. Quand on interroge Céline et Frédéric sur la raison d'un tel développement, la réponse est rapide, "Après avoir dégusté une crêpe dans notre crêperie, nombreux ont été les clients qui souhaitaient acheter un pot de caramel ou un pot de choconoisette. Un, deux trois clients nous nous sommes décidés d'en proposer à la vente sur le comptoir de notre bar. Un succès".

Le début d'une Success-Story Autunoise

De fil en aiguille, les gourmandes se sont passés le mot et les pots de caramel, choconoisette et autres pâtes à tartiner se sont envolés. Et puis, à l'ère de l'internet, du commerce en ligne, et surtout du savoir-faire de Fabrice, toutes les planètes se sont alignées pour faire en sorte que la marque s'installe durablement avec un essor sur la toile. Un accroissement d'activité qui pousse à la naissance de Simply Sweet.

La crise sanitaire qui aurait pu tout chambouler

La boutique a finalement fermé une seule et unique semaine confie Céline. Est venu le temps de la prospection, des rencontres avec des professionnels de l'épicerie fine et des marchés régionaux. Le temps libéré par la crise sanitaire a permis au couple de se poser, de structurer leur réflexion. "Au lieu de nous plaindre nous avons mis les bouchées doubles pour se développer. Nous avions du temps. Le Covid nous a permis d'en être là aujourd'hui et d'être présents dans une quarantaine de boutique sur le territoire et notamment dans une épicerie fine en Suisse et en Allemagne".

Entre la crêperie, la vente en ligne et les points de vente... des journées pas assez longues

"Les deux activités nous prenant beaucoup de temps nous avons dû aménager nos horaires d'ouverture de la crêperie afin de concilier les deux. Nous sommes désormais ouverts tous les jours de la semaine les midis sauf le dimanche et serons ouverts midi et soir pendant la saison estivale. Nous continuons à être présents sur les marchés de producteurs et d'artisans afin de continuer à nous faire connaître et d'être au contact avec les clients".

Avec 42 points de vente aujourd'hui, les perspectives sont au beau fixe pour le couple d'entrepreneurs Autunois. "On espère doubler nos points de vente cette année et espérons toucher davantage l'international" au point que les prochaines vacances à l'étranger ne se feront pas sans des échantillons dans les valises.

Coté investissement, Simply Sweet ne reste pas sur le recul avec l'acquisition d'un nouveau bâtiment dans le Parc du Morvan pour faire un nouveau laboratoire et intensifier les quantités produites et répondre ainsi à la demande.

Le seul chiffre du nombre de pots écoulés parle de lui même... 10 000 l'année dernière... et déjà 10 000 en 6 mois cette année.



Laurent Guillaumé