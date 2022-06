Cérémonie réussie pour la remise des médailles 2022 et de départs en retraite de 2021 et début 2022 à la Croix Rouge Française

Le photoreportage info-chalon

Mercredi 15 juin 2022 à 14h30, la direction du SSR Boucicaut, 2 Avenue Pierre Mendes France à Chalon-sur-Saône (Croix Rouge Française) avait organisé en direction de son personnel une cérémonie de remise des médailles 2022 et de départs en retraite de 2021 et début 2022 pour bons et loyaux services.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales (représentant Gilles Platret excusé), Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Raymond Alexandre, Président Régional Bourgogne Franche-Comté de la Croix Rouge Française, Jean Guy Cinquin, Président Départemental, de la Croix Rouge Française, Loïc Le Hir, Directeur Régional de la croix rouge Française, Pierre Desray, Président de Comité Proximité et Vice-président Départemental de la Croix Rouge Française (Chalon), Paul Dubois, Directeur du site du Pôle Santé.

Les dix récipiendaires étaient successivement décorés pour la médaille des 20 ans, la médaille Vermeil des 30 ans, la médaille d’Or des 35 ans et la médaille Grand Or des 40 ans.

Extrait du discours de Pierre Desray ( à droite sur la photographie): « Je voudrais remercier bien évidement nos autorités traditionnelles qui sont là pour nous soutenir à chaque manifestation et je remercie également nos institutions régionales, nos représentants des institutions régionales car c’est quand même très important. Notre établissement Marguerite Boucicaut est le 1er et le plus important de Bourgogne Franche-Comté d’où leur présence. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie parce qu’en fin de compte, elle est destinée à récompenser le travail et l’assiduité de tous les soignants et personnels administratifs qui sont là depuis très longtemps et je crois que vous avez droit à un hommage tout à fait particulier, surtout au travers des événements des années passées que nous avons vécues, qui ont été très difficiles pour les patients, pour la population mais aussi pour les soignants. Je crois que c’est toujours important de vous témoigner de notre solidarité et de notre reconnaissance ! ».

Ont été cités :

Jacqueline Benoit : Aide soignante et Auxiliaire de puériculture, médaille des 20 ans,

Luciana Dos Santos : Agent de service, médaille des 20 ans,

Michèle Rouillot : A.S.H, médaille des 20 ans,

Stéphanie Laage : Employée administrative, médaille des 20 ans,

Sandrine Chevillard : IDE et HDJ Cardio-Pneumo, médaille de Vermeil,

Muriel Bernonville : Secrétaire médicale, médaille de Vermeil,

Chantal Bonnin : Responsable équipe de soins paramédicaux, médaille Or 35 ans,

Bruno Vairet : Brancardier, médaille Grand Or 40 ans.

(Mentionnons que pour la photo de "Une" les masques ont été enlevés à notre demande)

