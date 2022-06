Pour la sécurité des agents des routes, à vous aussi d'écarter le danger !

Depuis le début de l’année 2022, déjà 4 agents des routes ont perdu la vie sur une zone de chantier ou d’intervention. Entre 2014 et 2021, 6 agents des routes avaient été tués.

Face à ce contexte particulièrement dramatique, la nouvelle édition de la campagne « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger » est plus que jamais l’occasion de rappeler aux usagers que leur comportement peut sauver la vie des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement au bord des routes.

9 000 agents travaillent chaque jour sur les réseaux routier et autoroutier de l’État. Ils réalisent près de 800 000 interventions par an pour baliser les chantiers, entretenir le réseau, sécuriser des zones d’incidents ou assurer la viabilité hivernale.

5 accidents par semaine sur zones de chantier ou d’intervention sont comptabilisés sur l’ensemble du réseau routier national. Entre 2014 et 2021, ces accidents ont augmenté de 13 % sur le réseau routier national.

Sur ces huit années, on déplore :

• 235 blessés et 6 tués parmi les agents des routes ;

• 556 blessés et 23 tués parmi les usagers ;

• Et depuis le début de l’année 2022, 4 agents ont déjà été tués.

Ces accidents sont presque toujours dus à des comportements inadaptés de la part des usagers de la route et, en premier lieu, à un défaut d’attention.

En agissant sur nos comportements, il est possible de réduire significativement le nombre d'accidents. Chaque usager de la route, automobiliste, motard et chauffeur poids lourd, doit être sensibilisé pour protéger la vie de ceux qui travaillent au bord des routes.

6 bons comportements sont à respecter :

En conduisant, rester attentif en toutes circonstances :

• Ne pas se laisser distraire par son téléphone ;

• Faire des pauses régulièrement ;

• Respecter les distances de sécurité.

A l'approche d'un chantier ou d'une zone d'intervention :

• Diminuer sa vitesse ;

• Augmenter les distances de sécurité ;

• Si possible, changer de voie.

La campagne de prévention « Sécurité des agents des routes : à vous aussi d’écarter le danger », ayant pour but de sensibiliser et de responsabiliser les usagers à la sécurité sur les zones de chantier et d’intervention, comprend plusieurs volets pour faire évoluer les comportements :

• Un film 360° immersif pour que les usagers vivent, en réalité virtuelle, le quotidien des agents, et ressentent physiquement les risques que nous prenons, pour eux et pour nous-mêmes, lorsque nous les croisons (retrouver la vidéo ici) ;

• Un making off de la campagne vidéo réalisé avec les agents figurants des directions interdépartementales des routes retranscrit leurs témoignages au quotidien (retrouver la vidéo ici) ;

• Un spot radio diffusé du 15 au 29 juin 2022 sur 12 stations locales et nationales, aux « pics » d’audience des usagers de la route ;

• Une campagne digitale, diffusée notamment sur les réseaux sociaux, du 20 juin au 30 juillet ;

• Un kit de communication avec un publireportage et des flyers disponibles en 12 langues ;

• Des publications dans la presse quotidienne régionale du 9 au 30 juillet 2022.

Consultez la campagne en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/securite-des-agents-...