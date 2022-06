Un show hip-hop unique avec plus de 160 danseurs hip-hop sur scène, partagés entre danseurs amateurs et danseurs professionnels

Comment s'est déroulée cette année après une période un peu compliquée pour tous ?

Cette année s'est bien déroulée pour notre structure dans son ensemble. Nous sommes parvenus à maintenir nos cours de danse tout en respectant les conditions sanitaires imposées durant la saison. Nous avons également pu maintenir nos participations aux diverses prestations prévues malgré les absences des danseurs dues au covid (cas positifs et cas contacts.)

Notre saison a été belle et mouvementée avec la participation à plusieurs représentations : l'animation des matchs de hand-ball pour l'HBCC à la Maison des Sports, show à la Ferme de Corcelles lors de l'exposition : ‘La Ferme se met en mouvement’, un échange intergénérationnel avec la Résidence Hubiliac de Saint-Marcel, l'animation du centre ville de Chalon-sur-Saône lors de la grande braderie des commerçants, le Festival des Lycéens à la Salle Marcel Sembat, le Gala de Charité de Chagny au profit de l'académie de foot de Chalon, la journée internationale de la danse à Tournus et bien sûr la participation à de multiples battles et concours chorégraphiques.

Nous remercions toutes les structures qui nous ont fait confiance cette saison et nous ont permis d'avoir une si belle année.

Nous avons également organisé et mis en place de multiples événements : au mois de décembre un spectacle de Noël réalisé par nos danseurs et un stage offert à tous nos élèves, un deuxième stage offert durant les vacances d'avril pour tous les danseurs du Département avec des danseurs-chorégraphes de renommée, le Festival hip-hop CBB Chicken Bress Battle se déroulant à Louhans auquel une grande partie de nos élèves ont participé.

De nombreux danseurs de vos écoles ont été récompensés cette année ?

Lors des différentes compétitions auxquelles nous avons participé (battles et concours chorégraphiques), nous avons obtenu de nombreux résultats. Ce qui est très satisfaisant et encourageant lorsque l'on voit l'année qui a été parsemée d'embûches pour parvenir à réaliser tous nos entraînements dans de bonnes conditions.

BATTLES :

Championnat de Bourgogne :

- Bassirou Kâ : Champion Bourgogne Franche-Comté en 2021, Top 16 meilleurs Bboy Français et participation au Championnat de France. Il obtient son statut de sportif de haut niveau et intègre l'équipe de France Espoir en 2022.

- Antoine Trognot : Vice Champion Bourgogne Franche-Comté 2022

Championnat de Saône et Loire :

Catégorie 8-11 ans

- Basile Reynaud : Champion de Saône et Loire 2022

- Mylan Tranchant : Vice Champion de Saône et Loire 2022

- Arthur Jolivet : Podium troisième place Championnat de Saône et Loire 2022

- Léna Correia Ribeiro : Vice Championne de Saône et Loire 2022

- Lilou Parmentier : Podium troisième place Championnat de Saône et Loire 2022

Catégorie 12-15 ans

- Constant Page : Champion de Saône et Loire 2022

- Emma Krpic : Championne de Saône et Loire 2022

- Elise Roux : Vice Championne de Saône et Loire 2022

BATTLE CHICKEN BRESS BATTLE REGIONAL

- Titouan Laforêt et Luckas Bonnavent : Vainqueur Régional Catégorie Minos

- Emma Krpic et Kenessa Thuriet : Vainqueur Régional Catégorie Machines

CONCOURS CHORÉGRAPHIQUES :

- Kenessa Thuriet : Vice Championne Bourgogne Franche-Comté de Jazz + participation au Championnat de France de Jazz

- IMPACT SCHOOL : groupe ados niveau avancé / vainqueur regards chorégraphiques de la Fédération Française de danse inter-départemental + participation inter-régionale à Montluçon

- IMPACT SCHOOL : groupe enfants niveau avancé / vainqueur concours chorégraphique CBB Chicken Bress Battle catégorie enfants

- IMPACT SCHOOL : groupe ados niveau avancé / vainqueur concours chorégraphique CBB Chicken Bress Battle catégorie niveau avancé

IMPACT SCHOOL : groupe ados niveau intermédiaire / coup de coeur du public concours chorégraphique CBB Chicken Bress Battle catégorie ados

Vous organisez les 17 et 18 juin au Théâtre du Port Nord un show hip hop, pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous organisons le vendredi 17 et le samedi 18 juin au Théâtre du Port Nord notre premier show Hip Hop IMPACT SCHOOL. De mémoire, jamais à Chalon nous n'avons connu un show hip-hop réunissant autant de danseurs. C'est une première ! Se produiront sur scène quelques 160 danseurs, des danseurs débutants aux danseurs professionnels, des enfants jusqu’aux adultes. Les vainqueurs des différents concours chorégraphiques et battles de cette saison seront tous présents sur scène. Nous réservons quelques surprises lors de la soirée à nos spectateurs.

Bassirou Kâ sera là également...

Bassirou Kâ, membre de l'équipe de France Espoir sera également présent. Il présentera un show en solo. Cela nous semblait évident qu'il soit parmi nous pour ces deux soirs, il représente nos couleurs et notre région à l'échelle nationale. Il doit être un exemple et un modèle pour les plus jeunes qui cherchent à évoluer et se surpasser.

Durant ces deux représentations, des surprises sont annoncées. Cela éveille notre curiosité !

Des surprises sont prévues effectivement, visuelles et musicales. Nous ne pouvons pas en dire plus... Secret is secret.

Le spectacle aura lieu le VENDREDI 17 et le SAMEDI 18 JUIN prochain au Théâtre du Port Nord à Chalon sur Saône à 19h45 / ouverture des portes à 19h00 / En extérieur. Entrée : 12€ (tarif unique) - gratuit pour les moins de 4 ans.

Propos recueillis par SBR - Visuel et photos transmises par Florian Chalumeau pour publication - Crédit photo soirée : Fanny Robert - Crédit Photo Bassirou Kâ : Mehdi Budokai - Crédit photo Florian Chalumeau : Aubin Rebillard