LEGISLATIVES - Franck Charlier, 1er secrétaire de la Fédération du PS en Saône et Loire appelle à voter les candidats de la NUPES

Le 12 Juin, les électrices et les électeurs de Saône et Loire ont qualifié 4 candidat(e)s de la NUPES (sur 5 circonscriptions) , faisant de la Gauche la force politique la mieux représentée dans notre département, pour le deuxième tour des élections législatives.

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance.

Ce résultat souligne une profonde aspiration de nos concitoyen(ne)s, en Saône et Loire comme partout en France, pour une Gauche rassemblée et une forte volonté d’inscrire à l’agenda de la prochaine législature les véritables préoccupations des Français(es), le pouvoir d’achat, l’écologie et la vie démocratique de notre pays.

La Fédération du Parti Socialiste adresse ses félicitations et renouvelle son soutien aux candidat(e)s investi(e)s par la NUPES, Patrick Monin sur la 1ère circonscription, Céline Vinauger sur la 2ème circonscription, Cécile Untermaier sur le 4ème circonscription et Eric Riboulet sur la 5ème.

Pour la 3ème circonscription de Saône et Loire nous tenons également à saluer la combativité avec laquelle Richard Béninger a fait campagne. Les valeurs républicaines ne pouvant être à géométrie variable, nous appelons, sans aucune ambiguïté, à faire barrage à l’extrême-droite. Aucune voix ne devant jamais se porter sur l’extrême droite. Jamais!

Depuis dimanche dernier une dynamique est à l’œuvre, avec la Gauche, pour opérer les grandes transitions. Nous devons l’amplifier le 19 juin 2022. L’heure est à la mobilisation de chacun et chacune pour convaincre celles et ceux qui se sont abstenus ou qui hésiteraient encore.

Le 19 Juin, envoyez Patrick Monin, Céline Vinauger, Cécile Untermaier et Eric Riboulet à l’Assemblée Nationale !



Franck CHARLIER

1er Secrétaire de la Fédération

Du Parti Socialiste de Saône et Loire