LEGISLATIVES - Le P.O.I.D sort du bois et se positionne pour le 2e tour des législatives

Concernant le 2ème tour des législatives dans la 5éme circonscription Chalon-Montceau, nous vous prions d’enserrer le communique suivant du POID :



'' Aucune voix pour Macron, la droite et l’extrême droite pour aucun des candidats pro-capitaliste, quelle que soit leurs étiquettes.



Là où les candidats de la Nupes opposées au second tour aux candidats de droite et d’extrême droite sont liés par leur engagement et leur histoire au mouvement ouvrier, le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (POID) appelle à voter pour eux sans pour autant se rallier à leur programme.



Le POID appelle à voter pour Eric Riboulet dans le 5ème circonscription, pour Céline Vinauger dans la 2ème, pour Cecile Untermaier dans la 4ème.

Jean Paul Villette du secrétariat POID 71