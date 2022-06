Ça chante à Touches ce dimanche 19 juin

Vous chantez juste, vous chantez faux, qu'importe. Chantez !!!



Dimanche 19 juin à partir de 17h30h sur la place de l'église de Touches (MERCUREY – 71640). Merci de vous garer sur le parking en haut de la route venant de la mairie.



Pas de spectateurs, que des chanteurs pour la première BRASSINADE en terres touchoises.

Georges Brassens aurait eu 100 ans l'an dernier, et COVID oblige nous ne pûmes dignement le fêter.

Donc, on remet ça et pour honorer sa mémoire (et se faire plaisir aussi; -) on va chanter de bon cœur et en choeur, quelques unes de ses chansons. Au minimum, nous tenterons de ne pas massacer les morceaux suivants (programme sous réserve):



Chanson pour l'auvergnat

Une jolie fleur

Auprès de mon arbre

Brave Margot

Dans l'eau de la claire fontaine

J'ai rendez-vous avec vous

Je m'suis fait tout petit

La mauvaise réputation

Le gorille

Un p'tit coin de parapluie

Le grand chêne

Le petit cheval

Les bancs publics

Les passantes

Les sabots d'Hélène

La Marine

L'orage

Tout est bon chez elle

Les copains d'abord

Vous pouvez trouver les paroles de toutes ces chansons sur les sites suivants (entre autres):

https://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-georges-brassens

http://www.analysebrassens.com/

https://www.paroles-musique.com/paroles-Georges_Brassens



N'oubliez pas d'imprimer les paroles ou de venir avec votre tablette pour avoir les paroles.

Les musiciens peuvent amener guitares, jacks et capodastres.

Qui voudra chanter une autre chanson que celles de la liste pourra le faire évidemment.

Ensuiote on partage ce que chacun aura amené en denrées solides et liquides.



Pour le concert privé de SARCLORET (la dernière montagne suisse à découvrir) https://www.sarclo.ch à 20h à l'Artelier Mayen, obligation de réserver le plus rapidement possible dans la limite des places disponibles à l'adresse suivante :

[email protected]