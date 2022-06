CANICULE - Le risque de feu de forêts est grand en Saône et Loire

La Saône-et-Loire va connaître ce week-end un épisode de forte chaleur accompagné de vent augmentant le risque d’incendie de végétation. La préfecture et le Service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire invitent chacun à la plus grande prudence.

Dans 9 cas sur 10, les feux de forêt et de broussailles sont d’origine humaine et pour moitié dus à une imprudence. Un incendie qui ne se déclenche pas, ce sont des milieux naturels, des biens et des vies qui sont préservés.

Pour éviter les incendies :

aux abords des forêts et des champs : n’allumez ni feu, ni barbecue ;

ne jetez jamais de mégots dans la nature, par terre ou par la fenêtre de votre voiture ;

ne réalisez pas de travaux à l’extérieur avec des matériels susceptibles de provoquer des

étincelles (disqueuse, soudure...),

ne stockez pas vos combustibles (bois, fuel, réserve de gaz) contre votre maison, car ils

pourraient eux-mêmes prendre feu et accélérer la destruction de votre habitation ;

prenez garde à l’endroit où est stationnée votre voiture : le pot d’échappement à haute

température peut enflammer l’herbe sèche ;

en cas d’incendie, abritez-vous dans un bâtiment en attendant les secours.

Si vous vous déplacez ou habitez dans une zone à risque, gardez un téléphone portable sur vous pour alerter les secours en cas de besoin.

Lors des récoltes et travaux agricoles, les agriculteurs sont invités à :

moissonner avec la plus grande prudence, en étant accompagné d’un tracteur avec la tonne d’eau et/ou un tracteur doté d’une herse pour créer des coupe-feux ;

déchaumer entre les parcelles pour créer des zones de coupe-feu.

Enfin, en application des dispositions de l’arrêté préfectoral de réglementation des feux en plein air du 30 décembre de 1996, il est interdit à toute personne, autre que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autre que les ayants droits de ces propriétaires, de porter ou d’allumer un feu à l’intérieur de ces terrains et ce jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements ainsi

que les landes et maquis. Pour consulter l’arrêté :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/arrete-de-reglementaton-des-feux-en-plein-air-du-a15116.html

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, prévenez le 18, le 112 ou le 114 (appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes) et essayez de localiser le feu avec précision.