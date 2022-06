Législatives 2022 ; Réponse du candidat Eric Riboulet (NUPES) aux conditions de Tristan-Ludovic Bathiard (PRG)

Mon cher Tristan,

Suite aux différents échanges par mails que nous avons depuis lundi car visiblement tu évites toute confrontation en face à face. Tu me dis être prêt à apporter ton soutien à ma candidature NUPES pour le second tour des élections législatives de dimanche 19 juin, ce soutien est conditionné à la reconnaissance d'une charte dont je fais te préciser point par point mon opinion

1er point : La laïcité

Toi comme moi sommes de fervent défenseur de la république et de la laïcité.

La constitution de 1958 a inscrit le principe de laïcité dans son article 1er et la loi de 1905 de la séparation de l’état et de l’église est toujours en vigueur de nos jours. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement si je suis élu.

Tu me parle du burkini dans les piscines municipales en réaction de l'arrêté de la ville de Grenoble. Je n’ai pas l’intention de m’immiscer dans la vie municipale de cette ville celle-ci étant hors de ma circonscription comme tu dois le savoir ni d'aucune autre ville car ce n’est pas le rôle d'un député de gérer une commune.

La loi existe il faut l’appliquer mais si tu demandes à légiférer sur le port de telle ou telle tenues religieuses alors nous sortons du cadre de la loi de 1905.

Etonnant venant de toi ardent défenseur de la laïcité.

2ème point : L’Europe

L'Europe tel que nous la connaissons a été construite après la seconde guerre mondiale, pour éviter de nouveau un bain de sang sur le territoire européen. Je remercie les anciens dirigeants d’avoir fait ceci cela nous a permis de vivre en paix pendant toutes ses années Mais force est de constater que depuis 1989 et la chute du mur de Berlin et l’effondrement du bloc soviétique l'Europe n’est plus la même et qu’elle a besoin de se renouveler (même monsieur Macron le dit) Dans nos 650 proposition de gouvernement il n’a jamais été question de sortir de l’Europe mais de la faire bouger pour pouvoir faire une véritable politique de gauches, pour sauvegarder nos services publics ,nos hôpitaux ?redonner du pouvoir d’achat à la population.

Si tu es contre dit le ?

En ce qui concerne l’adhésion de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN si cela est une volonté des deux peuples je ne vois pas pourquoi je m’opposerai à leur volonté Mais prendre la décision de perdre sa neutralité pour intégrer une alliance armée doit se faire dans un climat apaisé, qui n’es pas le cas actuellement.

Je ne voterai pas pour l’adhésion de l’Ukraine dans l’UE pour la simple et bonne raison est que, puisque tu ne veux pas faire bouger l'Europe pour notre programme et qu’entre la demande d'adhésion d’un pays à l’UE et l’adhésion en elle-même il y a une moyenne de 15 années donc d'ici là je ne serais plus député.

3ème point : L’Écologie

Notre programme de gouvernements inscrit dans la constitution la règle verte “ne pas prendre à la nature plus qu’elle ne peut fournir “la bifurcation écologique je te conseil de bien lire 650 propositions de gouvernement, notre programme salué par différentes ONG environnementale et tu auras toutes les réponses aux questions que tu te poses sur l’environnement.

***

Voilà mon cher Tristan, mes réponses aux différents points de ta charte Je voulais juste terminer pour te dire que dans PRG le G veut dire gauche donc toi, à tes électeurs électrices et tes soutiens ne vous trompez pas d’adversaire.

L’adversaire c’est macron et son projet de casse social, de donner encore plus à ceux qui ont déjà bien profiter de la crise.

Moi je n'ai rien à perdre j'ai bientôt 61 ans j'avais une vie avant les élections j'en aurai une après le 19 juin Je pense qu’il sera préjudiciable pour toi dans l'avenir d’être la personne de gauche ayant empêché un candidat de gauche d’être député.

L’urgence pour nous est sociale et écologique et c’est pourquoi il nous importe d’engager très vite une politique sociale et une bifurcation écologique, sachant que, dans ces deux domaines, ce sont les plus précaires qui en sont victimes.

Mais comme l’a dit Jean-Luc Mélenchon et que tu me rappelles dans ton mail : «Les citoyens n’ont pas besoin qu’on leur tienne la main pour aller voter : ils ont des éléments, à eux de se décider».

Je reste à ta disposition.

Éric Riboulet

Candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologiques et Sociale (NUPES)