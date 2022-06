La Section Gymnastique Rythmique de L’Eveil de Chalon persiste et signe avec de nombreux podiums en National 1 et 2 à Chalon en Champagne

L’Eveil continue sur sa trajectoire gagnante avec des résultats plus que flatteurs aux Nationaux 1 et 2 à qui ont eu lieu à Chalon en Champagne le Week-end dernier.

Cette année 2022 restera dans les annales car toutes les gymnastes ayant participé aux nationaux 1-2 et 3 ont glané des titres ou des podiums que ce soit en individuel, en duo, en équipe, ou en ensemble. C’est assez exceptionnel pour être souligné car outre la fierté des gymnastes et du Club, cela ouvre la voie à une motivation supplémentaire pour la saison prochaine.

Les nationaux 1 et 2 regroupent les plus hautes catégories de la discipline de Gymnastique Rythmique et les gymnastes Chalonnaises n’en finissent pas de se distinguer de compétition en compétition.

Le numéro 2 semble avoir été le chiffre de ce championnat de France pour l’Eveil vu le nombre de seconde places obtenues.

Jeunesse 2 Année 2009/2010

Lina Cognard : 2nde du concours général et 1ère au Cerceau

Jade Brondeault : 3ème du concours général et 2ème au ballon

Léonie Putigny : 7ème du concours général.



Jeunesse 2 Année 2007/2008

De Belles prestations de Lysiane Andrieux et Kenza Lakor



Jeunesse 1 :

Mara Policard Badot est Championne Nationale du concours général et à chaque engin.

Jade Bourgeon : 2nde du concours générale et à chaque engin.



Aînée 2 Cadettes :

Jeanne Defosse : 2nde au Classement général et au ruban.

Chloé d’Alexandris : 5ème au classement général et 3ème au ruban.

Margaux Kneip : 15ème au classement général

De belles prestations de Lola Thibert, Lina Carraud et Eléa Lebeault.



En Aînée 2 Junior et Senior :

De belles prestations de Lisa Barbier Pernette et Tessy Vandra.

Le niveau est très relevé en National 1 et 2 avec une grosse concurrence.



En Catégorie Nationale A :

Julia Nix : 2nde au Classement général et à la corde.

En ensemble :

Ensemble 1 / A2 : Margaux, Lola, Cholé, Eléa, Jeanne, Lina : 2ème.

Ensemble 2 / A2 : Mara, Lisa, Lya, Tessy, Clélie, Jade : 3ème

L’éveil termine sa superbe saison dimanche avec son gala à la maison des sports de Chalon.