L’ASCR Foot de Châtenoy le Royal a organisé le challenge U13 filles Solène Durand et le challenge U13 garçons Pascal Navoiseau samedi 11 juin.

Un samedi bien chargé avec le tournoi U13 filles de 10h30 à 16h00 et celui des U13 garçons qui s’est terminé en nocturne.

Un samedi 11 juin très chargé pour le club de Châtenoy avec l’organisation des 2 tournois U13 Filles et Garçons. La journée a commencé le matin par les rencontres des U13 filles et s’est terminée par les U13 garçons.

En fin de matinée Vincent Bergeret maire de la ville, Henri Lombard et Fabrice Rignon adjoints, Dominique Melin vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon sont venus au stade du Treffort voir les équipes jouer et rencontrer le président Jean Christophe Frédéric.

U13 féminine

12 équipes composées de 8 joueuses ont participé à ce challenge Solène Durand, challenge nommé ainsi en l’honneur de celle qui a été gardienne de but de l’équipe de France et surtout qui a évolué à Châtenoy de 2006 à 2009. Les matchs se sont enchainés de 10h30 jusqu’à 16h00.

De belles rencontres très sportives sous la chaleur pour toutes ces jeunes joueuses adeptes du ballon rond. A l’issue des matchs, toutes les équipes ont rejoint le terrain synthétique pour les remises de récompenses en présence de Solène, Solène qui se remet doucement de sa blessure au genou.

Résultats des 4 premières équipes du Challenge Solène Durand

1er FC N Niedherheigem

2ème Montceau

3ème ASCR 1

4ème Chassieu

U13 Garçons

Pour le tournoi U13 Garçons, Challenge Pascal Navoiseau, ce sont 18 équipes qui ont répondu présentes. Les matchs ont débuté en fin d’après-midi vers 17h30 pour se terminer en nocturne à 22h15. Les premiers échanges ont été plutôt difficiles sous la chaleur tandis que les plus tardifs ont bénéficié de l’absence du soleil, elles se sont terminées sous les projecteurs, ce qui n’a rien enlevé à la qualité des matchs. Comme chez les filles, les équipes ont brillamment défendu les couleurs de leur club.

Résultats des 4 premières équipes du Challenge Pascal Navoiseau.

1er ASCR 1

2ème Varennes

3ème Sennecey

4ème Mercurey.

Des tournois avec un public nombreux et dans la bonne humeur. Il ne restait plus qu’aux membres du club châtenoyen à nettoyer et préparer pour leur traditionnelle fête du dimanche.

C.Cléaux