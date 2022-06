SUEZ devient, aux côtés de FDJ, co-sponsor principal de la meilleure équipe de cyclisme féminin française : FDJ-SUEZ-Futuroscope

SUEZ s’engage aux côtés du groupe FDJ et devient co-sponsor principal de la première équipe française de l’UCI Women’s World Tour (WWT) pour trois ans. L’équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope deviendra FDJ-SUEZ-Futuroscope à compter du 15 juillet 2022, puis FDJ-SUEZ en 2023.

Acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, SUEZ fait naturellement le choix du cyclisme, du soutien au sport féminin et de l’excellence en s’associant à l’équipe de Stephen Delcourt, son manager général.

Parallèlement, FDJ annonce la prolongation jusqu’en 2025 de son partenariat auprès de l’équipe que le Groupe accompagne depuis 2017. Le Futuroscope et la région Nouvelle- Aquitaine, partenaires historiques de l’équipe, continueront également de l’épauler.

Avec le soutien de ces deux grands groupes français, que sont FDJ et SUEZ, l’équipe se présentera, dès le 24 juillet 2022, sur les routes du premier Tour de France Femmes avec Zwift.

L’obtention de la licence UCI Women’s World Tour par l’équipe, en 2020, a marqué une étape essentielle, lui ouvrant de nouveaux objectifs sportifs au plus haut niveau mondial. FDJ-SUEZ s’alignera ainsi sur les grandes courses cyclistes des prochaines saisons, avec l’ambition de conforter son statut de première équipe française, ainsi que son classement parmi les trois meilleures formations au classement mondial UCI WWT.

Le choix d’un sport accessible à tous et respectueux de l’environnement

Le cyclisme est pour beaucoup le premier sport appris enfant, le premier moyen de transport des adolescents, une des sources d’évasion à l’âge adulte, un sport sans traumatisme dont la pratique est recommandée par les médecins, et un moyen de locomotion plébiscité. C’est également une pratique respectueuse de l’environnement : un tiers des cyclistes associent le respect de l’environnement à leur pratique du vélo ; ce chiffre monte à 44 % chez les femmes.

SUEZ intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur dans les métiers de l’eau et de la gestion des déchets, en France comme à l’international, et contribue ainsi à améliorer la santé des populations desservies, à préserver leur environnement, ainsi qu’à régénérer les ressources essentielles à leur vie.

Le soutien au sport féminin

SUEZ et FDJ s’engagent en faveur de la mixité et de la promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Avec son dispositif « Sport pour Elles » lancé en 2016, FDJ est un acteur majeur du sport féminin. En cohérence avec son engagement renouvelé en faveur de l’inclusion et de la diversité, SUEZ souhaite à son tour contribuer à la transformation du cyclisme féminin et accompagner le développement du sport au féminin.

La proximité avec les territoires

FDJ et SUEZ sont deux grandes entreprises françaises présentes sur l’ensemble du territoire national. FDJ dispose du plus grand réseau de distribution en France. Au plus proche des citoyens, SUEZ agit tous les jours, sur tout le territoire, au service de l’économie circulaire. L’équipe FDJ-SUEZ-Futuroscope parcourt toute l’année les routes de France, mais aussi celles d’Europe, de Chine ou d’Australie. Autant de territoires dans lesquels les équipes SUEZ interviennent et délivrent des services à l’environnement en répondant aux besoins des collectivités, des entreprises et des particuliers.

Sabrina Soussan, Directrice générale du groupe SUEZ : « Notre soutien à cette jeune et très talentueuse équipe est en parfaite cohérence avec nos métiers de services à l’environnement, nos engagements en matière d’inclusion et de diversité, notre relation de proximité aux territoires. Un état d’esprit commun nous anime : écrire une nouvelle page de notre histoire avec l’envie de gagner. Les 35 000 collaborateurs de SUEZ seront fiers de voir nos couleurs aussi bien portées. Nous serons, aux côtés de FDJ, un partenaire impliqué, solide et enthousiaste. »

Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ : « FDJ est partenaire du cyclisme depuis plus de 25 ans. A quelques semaines du Tour de France Femmes, nous sommes ravis d’accueillir SUEZ à la fois en tant que co-sponsor de l’équipe féminine et d’annoncer la prolongation de notre partenariat jusqu’en 2025. FDJ et SUEZ, ce sont deux grandes entreprises françaises présentes sur tout le territoire, qui unissent leurs forces pour faire briller le cyclisme féminin français. En outre, c’est un signal fort pour le sport féminin. »

Stephen Delcourt, Manager général de l’équipe FDJ-SUEZ-Futuroscope : « Au sein d’un peloton féminin toujours plus compétitif et dans l’optique du Tour de France Femmes avec Zwift, la course cycliste la plus importante de l’année, le soutien de SUEZ et FDJ, aux côtés de nos partenaires historiques, sera déterminant pour atteindre le plus haut degré de performance de l’équipe. Le chemin parcouru depuis la création de l’équipe en 2006 représente une immense fierté. Nous poursuivons cette aventure humaine et sportive avec une forte motivation et de grandes ambitions. »