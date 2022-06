L’ASCR Foot a organisé sa traditionnelle fête du foot le dimanche 12 juin 2022 avec les rencontres U7-U9-U11.

Dimanche 12 juin, c’était la traditionnelle fête du foot organisée par l’ASCR foot de Châtenoy le Royal. Avec les challenges du samedi ce sont 2 jours, sous la canicule, où les adhérents du club ont travaillé et où les joueurs et les joueuses se sont retrouvés sur les terrains.

Toute une série de matchs s’est déroulée sur cette journée concernant les catégories U7-U9 et U11.

Ce dimanche, une réussite complète pour l’ASCR qui a rassemblé 92 équipes, un nombre record de joueurs, plus de 800 joueurs et joueuses pour la fête du foot au complexe du Treffort. Une telle réussite ne pouvait être réalisable qu’avec la mobilisation de plus de 50 bénévoles qui se sont afférés toute la journée à différentes tâches, les uns sur la partie sportive (arbitrage, gestion des classements, terrains), les autres à la buvette / restauration, cuisine, nettoyage… Une fête comme celle-ci, c’est aussi grâce aux spectateurs qui sont venus en nombre à Châtenoy le Royal et grâce à l'ensemble des partenaires publics et privés qui permettent à cet évènement d’avoir lieu.

Une organisation bien rodée qui permet à chacun de pouvoir se déplacer dans le complexe en toute sécurité et de pouvoir accéder la buvette et à la vente de tickets.

La fin de la fête a été marquée par le tirage de la tombola et ses magnifiques lots.

Liste des gagnants de la tombola de la fête du foot du dimanche 12 juin 2022

1er Prix : séjour en Andalousie de 7 jours pour 2 personnes (tout inclus) Ticket N° 06485

2ème Prix : séjour bien-être (3 jours- 2 nuits) à Aix-Les-Bains pour 2 personnes Ticket N° 05779

3ème Prix : 1 téléviseur android 140 cm Ticket N° 03943

4ème Prix : 1 expresso à grain Delonghi Ticket N° 04845

5ème Prix : 1 Pc Packard Bell Chromebook Ticket N° 05766

6ème Prix : 1 trottinette électrique Ticket N° 05895

7ème Prix : 1 cave à vin (contenance 38 bouteilles) Ticket N° 04719

8ème Prix : 1 cookeo Ticket N° 06484

9ème Prix : 1 coupe branche stihl Ticket N° 03535

10ème Prix : 1 Aspirateur Balai Cyclonic Valberg Ticket N° 03544

11ème Prix : 1 bon d’achat de 100 € (Biocoop) Ticket N° 00444

12ème Prix : 2 Entrées au Puy du Fou Ticket N° 02428

13ème Prix : 1 soin hydroclean + collagene Ticket N° 05715

14ème Prix : 2 Entrées à Touroparc Ticket N° 04821

15ème Prix : 1 soin hydroclean Ticket N° 03445

16ème au 20ème Prix : 1 valisette de vin de bourgogne Ticket N° 00186 - Ticket N° 02109 - Ticket N° 03369 - Ticket N° 05752 - Ticket N° 03459

C.Cléaux