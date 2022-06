Tir sportif de Chatenoy le Royal : Honneur aux jeunes du Championnat de France des Ecoles de Tir

Les 26 et 29 mai 2022 avait lieu le Championnat de France de Tir à Montluçon (Allier), arbalétriers et pistoliers en catégorie Minimes filles et Poussons garçons, ces jeunes ont fait briller les couleurs du Tir Sportif de Châtenoy le Royal en ramenant titres et médailles.

Le club et sa présidente Yvonne Le Floch a voulu saluer ce résultat en honorant, en dimanche de 2e Tour des élections législatives, les jeunes ayant participé à ce Championnat de France. Parmi les personnalités invitées et ayant répondu présent se trouvait Gérard Tollard, président du Comité Départemental des Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, qui a salué ces jeunes champions et rappeler l’engagement bénévole des membres du club les encadrant.

Rappelons les résultats

Fait rarissime dans une compétition de cette importance, l’équipe Minimes filles d’arbalète Field à 10 mètres s’adjugent les trois premières places du podium avec une record de France de 292 points sur les 300 possibles pour Ange Gybely, Championne de France. ( à g. sur la photo)

La médaille d’Argent revient à Célestine Dritch et celle de Bronze à Manon Jeannet dont c’est la première année de tir. De ce fait l’équipe Minimes filles est Championne de France mais aussi égale le record de France par équipe.

Quant aux pistoliers, l’équipe Poussins garçons du Tir Sportif de Châtenoy le Royal composée de Noé Dautel, Timéo Ninot et Arsène André-Barroso prend la troisième place sur le podium de ce Championnat de France.

JC Reynaud