Les Flaneuses : grand déstockage jusqu’à épuisement des stocks !

Dès ce mardi, -50% sur tout le magasin ! Des Merveilles et des pépites à moitié prix, c’est le moment de se faire plaisir !

Les Flaneuses fermeront bientôt leurs portes. Sandrine Pierre, qui a un nouveau concept-store mixte en tête, ferme ce lieu situé sur la place de la Cathédrale à Chalon-sur-Saône. Cette dynamique commerçante bien connue - notamment avec l’enseigne Acte 2 - pour son goût pour la décoration, l’art et le design, travaille d’ores et déjà son nouveau projet.

Clap de fin donc pour Les Flaneuses malgré un bilan comptable satisfaisant et vivement cette nouvelle boutique que les clients ont hâte de découvrir et qui prendra vie, dans quelques mois, à la place du concept-store pour homme ‘Les Favoris’, rue aux Fèvres, grâce à des travaux de rénovation et un agrandissement de la surface commerciale pour accueillir ce nouveau concept-store mixte dont seule Sandrine Pierre a le secret.

En attendant, venez profiter de -50 % sur la décoration, le prêt-à-porter, les bijoux et les accessoires. Il y a encore de nombreuses affaires à faire !

Les Flaneuses, 3, place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône.

Publi-information