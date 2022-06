Un musée de la pompe à essence, pour assouvir une passion et la partager

Michel Bernard est un ancien Directeur commercial de l'imprimerie lyonnaise Lips. Il est arrivé à Dracy-le-Fort en mars 2019, avec dans ses bagages sa collection de pompes à essence et à huile, qui était à l'époque exposée à Villeurbanne, où il vivait.

Si sa passion pour les accessoires de station-service remonte à plus de 40 ans, celle pour les pompes a débuté en 1994, le jour où un ami lui a fourni, presque contre son gré, sa première pompe à essence. Et ce n'est qu'en 1996, lorsqu'un autre ami lui a proposé une deuxième pompe, que sa passion pour ce type de matériel s'est révélée. La restauration de cette dernière a en effet éveillé en lui une réelle appétence pour ce type de travaux, qu'il a lui-même réalisés jusqu'à son arrivée en Saône et Loire. En 2019, il a en effet rencontré un artisan de Saint-Vallier, à qui il confie dorénavant la remise en état de ses nouvelles acquisitions. Mais inutile de dire que sablage, peinture époxy et électricité n'ont plus aucun secret pour Michel Bernard !

Et aujourd'hui, à 75 ans, ce passionné infatigable est heureux et fier de pouvoir proposer, sur une surface de 350 m2, une collection composée de 88 pompes à essence, à huile, à lubrifiant divers, de 800 bidons d'huile et de 25 000 objets publicitaires autour de l'essence et de l'huile (porte clés, cendriers, couteaux, trains camions ou voitures miniatures, montres, vaisselle, enseignes lumineuses …), sans oublier des mannequins revêtus de tenues d'époque. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en 2014, il a construit, à la demande de Total, une station-service à échelle 1, qui est depuis exposée chaque année dans le salon Epoq'auto, qui se tient au mois de novembre à Eurexpo Lyon.

Vous l'aurez compris, notre homme et sa collection sont aussi étonnants l'un que l'autre. Ce n'est donc pas un hasard, si une centaine de personnes pousse chaque week-end la porte de ce musée privé, où l'accueil est vraiment chaleureux.

Que vous soyez un club, une association ou un particulier, Michel Bernard sera heureux de vous accueillir pour vous faire partager sa passion, durant une visite dont la durée peut atteindre 2h30 (il est passionné, donc intarissable!). Une seule condition, réserver en amont: par mail ([email protected]) ou par téléphone (06 78 78 29 83.)