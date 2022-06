INTEMPERIES - Des dégâts sur l'ouest de la Saône et Loire et la région de Digoin

Les premiers orages de grêle ont frappé ce mardi en fin d'après-midi la frontière entre l'Allier et la Saône et Loire.

Les dégâts sont encore loin d'être recensés mais les premiers retours en images laissent augurer des heures sombres pour cette partie du département. Voitures, végétations et mobiliers extérieurs ont été pulvérisé un court d'un bref orage mais intense avec des grêlons de plusieurs centimètres. Une pensée chaleureuse et amicale à celles et ceux impactés par les intempéries.

Vous souhaitez adresser vos photos à info-chalon.com, merci de préciser la commune en envoyant à [email protected] / [email protected] ou directement via le facebook info-chalon.com ou au 06 66 52 37 45