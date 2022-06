AVIS DE DECES - Madame Concepita BENEDETTO née LUPO

CHALON-SUR-SAÔNE, CHÂTENOY-LE-ROYAL, - SAINT-RÉMY, LIZZANO (ITALIE)



Pietro-Raffaele BENEDETTO,

son époux ;

Joseph et Nathalie BENEDETTO,

Sylvia et Fréderic EVIN,

Pascal BENEDETTO et Mireille,

Jean-Pierre BENEDETTO,

Marie-Line et Damien LEGER,

ses enfants et leurs conjoints ;

Valentin, Angélique, Carla, Mattéo, Camille, Gabriel,

ses petits-enfants ;

Romy, Luca,

ses arrière-petits-enfants ;

Colette et Jean-Claude ALBIN,

Nicole et Gérard LEGRAND,

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

neveux et nièces

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Concepita BENEDETTO

née LUPO

survenu le 19 juin 2022.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 juin 2022, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal, suivie de son inhumation.