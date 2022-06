AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Michel VERMOREL

CHALON-SUR-SAÔNE, - SAINT-CYR, ESTAGEL, CHÂTENOY-LE-ROYAL



Lily, sa fille adorée ;

Manon et Marine,

Kathy Brunaud,

Catherine et Yves Mathey, Marie-Paule et Marcel Bureaux, Philippe et Sandra Vermorel,

Laurent Vermorel et Nathalie,

ses frères et sœurs et leur conjoint ;

ses neveux et nièces ;

ses petits-neveux ;

ses oncles et tantes ;

ainsi que toute sa famille, ses amis et collègues,

ont la très grande douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel VERMOREL

Employé municipal à la ville de Chalon-sur-Saône

dans sa 54e année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 24 juin 2022 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.