La fête de la mobilité à Saint Rémy, les habitants ont pu s’exercer à l’utilisation de diverses montures.

La municipalité a organisé la fête de la mobilité dans le cadre de mai à vélo pour faire découvrir ce moyen de locomotion et inciter les san-rémois à utiliser le plus possible la petite reine.

Diverses montures telles que la draisienne à pédales, le vélo à roues excentrés, le grand Bi, le tandem, la trottinette, Ezy roller, atelier de réparation vélo, stand sécurité routière. Les services de la commune, Espace PaMa, Bricothèque, Vélo passion étaient associés à l’événement. Les vélos les plus insolites étaient à disposition des habitants aux ateliers sur la place de la mairie.

Les enfants, ados, adultes et même certains conseillers ainsi que Florence Plissonnier maire de la ville ont participé à cette animation et ont exercé leur talent de cycliste.

Cette journée de la mobilité a été marquée par la remise de récompenses aux gagnants du challenge Mai à Vélo en présence des élus de la commune, de Catherine Amiot du département et de Karine Plissonnier du Grand Chalon.

Bravo à Julien Da Silva (vélo rouge sur la photo) qui a parcouru 1044km, à Grégory Prost 680 km et Jean-Claude Rebichon 554 km.

C.Cléaux