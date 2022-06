INTEMPERIES - Pus de 400 interventions de sapeurs-pompiers.. un vrai cataclysme a secoué le secteur de Paray le Monial /Digoin

Pour le seul secteur de Paray-le-Monial / Digoin, ce sont plus de 400 interventions des sapeurs-pompiers qui ont menées ce mardi soir. Les dégâts sont impressionnants. Les grélons qui ont frappé le secteur faisaient plusieurs centimètres ont point de pulvériser des centaines de carrosseries et autres pare-brises. Toitures envolées, arbres couchées, matériel défoncé... et l'épisode orageux n'est pas terminé, un second est prévu ce mercredi.

