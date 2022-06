À Givry le Salon de Grégoire a fait d’une pierre deux coups ce mardi 21 juin : célébrer la Fête de la Musique et souffler sa 1ère bougie !

Au Salon de Grégoire, 5 rue de la République à Givry, une centaine de personnes étaient présentes hier soir pour fêter la 1ère année d’existence de l’établissement de Grégoire Egels tout en célébrant la Fête de la Musique.



Si malheureusement Grégoire a dû refuser 189 réservations par manque de place, l’orage a quant à lui, heureusement épargné l’évènement !



Au programme de la soirée : brugers maison, buffet desserts et musique à gogo interprétée par Just Married Band et London Calling.