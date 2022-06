Ciné-concert : 'Et si c’était vrai ?'

Ce ciné-concert créé par les élèves de 3e CHAM, encadrés par Gaëtan Maire, Professeur d’Éducation musicale, et accueilli pour ses représentations au studio noir de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, a été interprété 4 fois jeudi dernier, 3 séances scolaires et une séance tout public.

« Pendant un an, les élèves ont élaboré le scénario d'un court métrage, tourné le film au collège puis composé la musique originale. Tous les sons du film ont été retirés et ont été recréés sur scène par les élèves : les bruitages, les ambiances, les dialogues et la musique. C'est donc un défi de taille pour ces jeunes musiciens que de travailler leur synchronisation à l'image pendant les 35 minutes du film ! Le thème du film est celui du harcèlement. Il permet, à travers des péripéties et une dose de surnaturel, de questionner les responsabilités des harceleurs vis-à-vis de leurs victimes. », explique Gaëtan Maire qui a accompagné les élèves durant tout le projet.

Le professeur d'Éducation Musicale a tenu à préciser que deux autres professeurs étaient également sur scène : Mme Gilbert et M. Folléat ainsi que Mme Lacroix, infirmière au collège Camille Chevalier, tous trois ayant prêté leur voix pour les dialogues des adultes. Il adresse ses remerciements à l’Espace des Arts pour son accueil et au Conservatoire du Grand Chalon pour ce partenariat qui a permis le prêt des instruments.

Cette proposition de qualité a attesté du niveau élevé de ces jeunes et talentueux collégiens.

SBR