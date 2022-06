Les échos du Conseil municipal de Givry

Hommage à Jean Auguste

Sébastien Ragot a ouvert cette séance par un hommage appuyé à Jean Auguste, décédé dans la matinée, des suites d'un accident de la circulation, dont il a été victime vendredi sur le rond-pont du Pont Jeanne-Rose. Il a rappelé que Jean Auguste a été conseiller Municipal pendant plus de 20 ans, durant lesquels il a été responsable de la gestion de la forêt givrotine. Cet ancien viticulteur et ancien combattant était totalement dévoué à sa commune, qu'il adorait particulièrement, et a notamment été un des éléments moteur du jumelage avec la commune allemande d’Oppenheim.

Sébastien Ragot a adressé toutes ses condoléances à la famille de Jean Auguste avant de demander au Conseil municipal d'observer une minute de silence en sa mémoire.

Mise en place d'un salon du Livre :

La municipalité givrotine souhaite relancer l'idée d'un Salon du Livre, pour « promouvoir la lecture, le livre et l'ouverture culturelle, en plaçant les actrices et acteurs du livre au cœur de l’événement, tout en favorisant la rencontre avec tous les publics. ».

La première édition de ce nouveau salon est programmée le dimanche 23 octobre 2022 et se déroulera dans la Salle des fêtes de Givry.

Convention de co-financements d'équipements publics avec l'Union Sportive de Givry-Saint-Désert

La Convention concerne le financement de la rénovation des mains courantes autour du terrain de foot et de l'acquisition /pose d'abris et de bancs de touche.

Le coût total des travaux s'élève à 36 656 euros hors taxes et la commune a bénéficié d'une subvention de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Football pour un montant de 5000 euros . Le reste à charge de la commune s'élève donc à 31 650 euros, dont 10% seront pris en charge par le club givrotin.

Convention de co-financements d'équipements publics avec Givry Orgues

Cette convention a pour objectif de fixer les conditions de paiement de la mission de Maîtrise d’œuvre, pour la construction d'un orgue dans l'église givrotine Saint Pierre et Paul.

Le coût de cette mission, qui est estimé à 20 500 euros hors taxes, sera réglé par la Commune qui est propriétaire de l'église. Et l'association Givry Orgues lui remboursera ce montant. Info-Chalon.com reviendra prochainement sur ce « projet humain, artistique et culturel, qui laissera une trace pour nos enfants »

Départ prochain de Laure Girard

Le Maire a annoncé au Conseil Municipal le départ prochain de Laure Girard, Directrice générale des services municipaux, qui dans le cadre de son évolution de carrière, rejoindra bientôt une autre collectivité locale. Même s'il aura d'autres occasions de le faire, il a d'ores et déjà tenu à la remercier pour les 20 ans qu'elle a passés au service de la commune givrotine.

Modifications du budget de la commune :

La commune a bénéficié d'un excédent de recettes de 65 000 euros suite à l'augmentation de la base utilisée dans le calcul de la taxe foncière. Elle va utiliser cette rentrée pour compenser l'augmentation du coût de rénovation du 3ème terrain de tennis, l'utilisation d'un marquage horizontal (au lieu des barres initialement prévues) pour la sécurisation de la voie qui mène à Fontaine Couverte et pour la rénovation d'une façade de l'école primaire.

Point sur la rénovation de la rue de Dracy :

La dernière tranche de travaux finaux sera engagée en septembre, après une préparation en août. Le cahier des charges, qui a été donné aux entreprises exige le moins de nuisances possibles pour les riverains, que la Mairie informera sur le projet final « en temps et en heure ».