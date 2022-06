JAZZ COUCHES, Samedi 9 juillet : Le Brass Dance Orchestra au château. Une soirée blues explosive avec Will Barber. Et Neal Black & the Healers qui invitent Janet Martin

Dans sa salopette de métayer en Denim délavé, la barbe soigneusement taillée, sa lap steel posée sur les cuisses, Will Barber est attaché au monde du rock. Grand amateur de Ben Harper, il est plutôt du genre à avoir le blues à l’âme et le rythme dans la peau. Il convoque autour de lui bien des sons qui nous rappellent les Pink Floyd, Creedence Clearwater, Lynyrd Skynyrd, les Rolling Stones. Il se tourne aussi du côté des bluesmen : BB King et d’autres, moins connus peut-être, comme les gratteux folk de Greenwich.

Il faut dire que dès son plus jeune âge Will Barber (peut-être ne se prénommait-il pas encore ainsi, mais qui sait ?) entendit la musique rock dont son père était friand. Rien d’étonnant donc à ce qu’à 17 ans il formât un premier groupe, style punk californien, suivi d’un second, tendance métal. En pleine reconversion, en 2017 il s’est lancé dans The Voice, l’émission de TF1, au cours de laquelle la chanteuse Zazie a souligné son côté « un peu sauvage, généreux et authentique. » De plus en 1986 il était en tournée en Europe dans le trio de Jaco Pastorius ; un enregistrement, Heavy’n Jazz, en témoigne. Le musicien avait vingt ans à peine ; l’empreinte demeure.

Concert sous chapiteau Zone de Loisirs – 20h30

Billetterie en ligne sur jazzacouches.fr