"Pour gouverner, il va falloir de l'imagination, de l'audace, et de l'ouverture !" pour Philippe Exertier

Référent département LREM Saône et Loire

Les électeurs français étaient appelés aux urnes, dimanche, pour le second tour des élections législatives. La majorité présidentielle Ensemble ! a obtenu 245 sièges, une majorité certes relative, suivie de la Nupes avec 131 sièges et du Rassemblement national avec 89 sièges. Ce n’est pas la victoire que l’on attendait mais on est quand même, de loin, la première force politique en France.

En Saône-et-Loire, nous conservons nos trois circonscriptions et nous remercions l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés et qui ont renouvelé leur confiance à Benjamin Dirxet Rémy Rebeyrotte et qui ont élu pour la première fois Louis Margueritte.

Nos députés apportent trois voix solides au Président de la République et font honneur à la Saône-et-Loire.

Pour autant l’heure n’est pas au triomphalisme ou à l’autosatisfaction.

Le Président a été réélu en mai et il n’y a pas eu d’amplification du scrutin lors des législatives.

En 10 ans, l’abstention a augmenté de 10 points et cela doit tous nous interpeller.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon voulait être Président, puis Premier ministre ... et il n’est finalement même pas député !

La France avance dans l'inconnu après ces élections législatives aux allures de séisme dimanche.

Une assemblée nationale très politisée, indocile et digne de la 4ème république !

Ces élections législatives ont donné un résultat inédit sous la Ve République puisqu’aucune famille politique n’a la possibilité de gouverner seuls... comme si les électeurs avaient dit aux responsables politiques « vous devez travailler ensemble ! »

Ces résultats posent clairement la question de la capacité d'Emmanuel Macron à pouvoir gouverner et faire voter les réformes promises.

Le dépassement est dans l’ADN de la majorité présidentielle depuis 2017. Au Parlement Européen, nous faisons également des coalitions de projets avec un état d’esprit guidé non pas par l’intérêt de notre parti, mais par celui des citoyens.

Même si nous n’avons pas la majorité absolue, nous continuerons de travailler avec celles et ceux qui veulent faire avancer la France et le quotidien des Français et accompagner les réformes essentielles pour le pays.

Pour gouverner, il va falloir de l'imagination, de l'audace, et de l'ouverture .

Les Français ne veulent ni un pays bloqué, ni une cohabitation.

Ils veulent une démocratie vivante, exigeante, qui cherche et trouve des compromis.

Nous avons 245 députés de la majorité présidentielle au travail et prêts à agir au service des Français !

Notamment pour le pouvoir d'achat qui sera le premier projet de loi qui sera examiné.

Philippe EXERTIER

Référent départemental La république en Marche 71