L'église Saint Martin de Poncey devrait rester fermée encore au moins deux ans

La décision du Maire givrotin de fermer l'église avait été motivée par le fait « que l'église s'était affaissée au Nord Ouest, ce qui avait engendré des problèmes de structure au niveau de la porte, des fissures sur certains murs ainsi que des chutes de plâtre, en provenance du plafond. ». A l'époque, le maire givrotin a pensé que ces désagréments pourraient résulter de la sécheresse que nous avons connue en 2020, et a donc fait une déclaration de catastrophe naturelle en décembre 2020.

Le 7 mai 2021, dans un arrêté interministériel paru au Journal Officiel, la commune de Givry a été reconnue en état de catastrophe naturelle, pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2020. Une première expertise a eu lieu en juin 2021 et, pour affiner son diagnostic, elle a demandé en octobre 2021 à ce qu'une étude de sol soit réalisée. Ce qui a été fait en mai 2022 et, selon Sébastien Ragot, a révélé une présence d'argile, qui pourrait expliquer l'affaissement.

Les experts ont alors demandé à ce que le sol soit stabilisé, par la pose de barrières anti-racinaires entre l'église et les arbres qui l'entourent. Les descentes d'eaux pluviales devront aussi être canalisées dans un puisard, qui sera créé à l'arrière de l'église. Quant aux fissures, elles seront traitées par matage et harpage, ce qui permettra de recréer la continuité des structures et ainsi, de redonner son monolithisme au bâtiment. Le matage consiste à ouvrir la fissure, de manière à pouvoir la combler grâce à des mortiers spéciaux à retrait compensé. Et le harpage revient à poser, perpendiculairement à la fissure, des agrafes métalliques, qui sont ensuite noyées dans le mortier.

D'après Jean Lanni, Adjoint en charge du Patrimoine, l'ensemble de ces travaux devraient s'étaler sur une année. Puis, il faudra attendre « 4 saisons », soit un an de plus, pour regarder si le bâtiment continue ou pas de bouger.

Dans le meilleur des cas, l'église Saint Martin de Poncey pourrait donc rouvrir ses portes après l'été 2024...