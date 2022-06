Calculettes et permis vélo remis aux élèves de CM2 des écoles de Saint Rémy.

La municipalité remet chaque année aux élèves de CM2 des écoles primaires une calculatrice pour leur entrée en 6ème au collège et leur permis vélo.

Les élèves de CM2 des écoles primaires Henri Clément et Lucie Aubrac ont été accueillis à la mairie par Florence Plissonnier maire de la commune et Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires pour recevoir leur permis vélo et les calculettes pour leur entrée en 6ème.

Florence Plissonnier, Florent Guillerminet, Pascal Caligari policier municipal, Mathieu Penel et Brigitte Martin ont remis les permis vélo.

Pascal Caligari a précisé que le travail pour les permis vélo avait été fait par ses collègues Kévin Villot et Nicolas Mangon.

Ensuite Madame le maire a expliqué le but de la distribution des calculettes en leur rappelant qu’il fallait en prendre soin car, ces calculatrices, ils vont les utiliser au moins jusqu’en 3ème. Ils ont terminé par une visite sur la terrasse en toiture de la mairie d’où ils ont pu admirer Saint Rémy.

Landry Guillaud, animateur régional BFC, était présent à cette remise de permis vélo. Son rôle est de travailler sur les moyens de déplacement doux et des infrastructures dans la région BFC et ce, à l’initiative de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB).

Les élèves de CM2 de l’école Ruisseau Mauguet ont eux aussi reçu chacun une calculette, un cadeau utile pour leur entrée en 6ème et la suite de leurs études.

