Deux étudiantes du Conservatoire du Grand Chalon distinguées par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce

Une technicienne du son et une musicienne.

Attribué depuis 2014, le prix Dominique-Passerat rend hommage à un ancien président du rotary-club Chalon Niépce, trop tôt disparu, et dont l’une des grandes passions était la musique classique. Durant plus de dix ans, chaque printemps, avec son ami l’altiste Daniel Weissmann, actuellement directeur de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège après avoir eu longtemps des responsabilités musicales à Chalon et en Bourgogne, Dominique Passerat a en effet organisé un concert de haute tenue avec des artistes de grande qualité, au théâtre des Copiaus, à Chagny, au profit des œuvres sociales du club service chalonnais.

Deux étudiantes distinguées

Cette année, les deux heureuses élues sont Emma Barthe, élève en classe préparatoire aux grandes écoles des métiers du son et Eléna Morel, élève en 2e année de classe préparatoire à l’enseignement supérieur Musique.

Emma Barthe n’était pas présente à la remise du prix Dominique-Passerat 2022, présidée par Marc Leledy, past-président, représentant Mireille Fouchecourt, présidente du Rotary Chalon Bourgogne Niépce, et à laquelle assistaient notamment François Prot, gouverneur du district 1750 du Rotary International, Patrick Denay, responsable de la commission d’attribution, et Stéphane Warnet, directeur adjoint du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon en charge de la musique. Mais la jeune femme avait une excuse en béton. Ce jour-là, elle passait en effet l’oral pour entrer dans la classe d’ingénieur du son du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Quand on sait qu’une promotion annuelle ne comprend que huit élèves on imagine tout le travail à accomplir pour l’intégrer et en parallèle la qualité de l’enseignement dispensé par le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Chalon, qui tous les ans mène ses étudiants sur le chemin de la réussite. Agée de 20 ans, cette jeune Avignonnaise est également une excellente violoniste. Ne vient-elle pas d’obtenir son Diplôme d’études musicales il y a quelques semaines...

Une remarquable pianiste

Eléna Morel était bien présente. Elle était là avec son papa. Elle est également âgée de 20 ans et a des attaches familiales en Saône-et-Loire. Mais c’est surtout déjà une remarquable pianiste. Les deux courtes vidéos passées pour la circonstance témoignant de toute sa virtuosité. Elle joue du piano depuis déjà une quinzaine d’années et compte poursuivre son cursus dans le cadre de l’enseignement supérieur... et pourquoi pas à l’étranger !

Il ne restait plus à Stéphane Warnet qu’à remercier le Rotary Chalon Bourgogne Niépce pour « ce très beau geste en faveur de nos étudiants » à travers la pérennisation du prix Dominique-Passerat, qui sera reconduit en 2023. Avec en avant-première un concert en avril prochain pour la première fois à l’auditorium du Conservatoire.

Gabriel-Henri THEULOT