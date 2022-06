Communiqué de presse :



Notre pays vient d’achever des rendez-vous électoraux majeurs pour notre démocratie.

A Chalon, le Président de la République est arrivé en tête au 1er et 2d tour de l’élection présidentielle et Louis Margueritte , élu député dimanche dernier, est en tête au 2d tour des législatives.

Les chalonnais n’ont pas validé l’extrême droite et la droite extrême et non pas plus validé l’extrême gauche et la gauche extrême lors de ces scrutins.

Plus que jamais Chalon a besoin d’une force politique centrale regroupée autour de républicains exprimant des valeurs sur le travail, la solidarité, le développement durable et la sécurité pour tous.

Une force politique centrale capable de dialoguer, d’apaiser, de respecter toutes les personnes d’opinion différente.

C’est tout le contraire du Chalon de Gilles Platret qui après 2 défaites électorales en presque 12 mois incarne un maire sans vision, sans projet d’avenir et sans finance pour notre ville.

Alain Rousselot-Pailley

Didier De Carli

Pour Chalon Avec Vous